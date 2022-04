ALERTĂ Execuții în metroul din New York: Multe persoane au fost împușcate, au fost găsite dispozitive explozive - LIVE VIDEO

UPDATE

Mai multe persoane au fost împuşcate marţi într-o staţie a metroului din New York, unde au fost găsite dispozitive explozive, relatează media locale, citând surse din departamentul de pompieri, potrivit Reuters.

Incidentul s-a produs în cursul dimineţii în staţia de metrou de pe Strada 36 din cartierul Sunset Park din Brooklyn, conform presei.

Un purtător de cuvânt al poliţiei din New York a declarat pentru Reuters că forţele de ordine s-au deplasat la faţa locului. El nu a dat însă detalii despre numărul persoanelor asupra cărora s-a tras.

UPDATE

Conform primelor informații, cel puțin 14 persoane au fost împușcate.

Știrea inițială

Mai multe persoane au fost împuşcate marţi într-o staţie a metroului din New York, unde au fost găsite dispozitive explozive, relatează media locale, citând surse din departamentul de pompieri, potrivit Reuters.

știre în curs de actualizare

Multiple people shot at 36 street station by two people in #sunsetpark. All are currently being transported to the hospital #NewYork #Brooklyn pic.twitter.com/3Va2iXf0JQ