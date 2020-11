Ángela Molina, recompensată anul viitor cu trofeul Goya onorific

Academia spaniolă de film a decis să acorde anul viitor trofeul Goya de onoare actriţei Ángela Molina, care a lucrat de-a lungul carierei cu regizori ca Pedro Almodóvar, Ridley Scott şi Julio Medem, „unul dintre miracolele care au loc, din când în când, în filmul spaniol”, potrivit news.ro.

Molina va fi sărbătorită la gala programată să aibă loc pe 6 martie.

Actriţa madrilenă în vârstă de 65 de ani a jucat în numeroase producţii „indispensabile filmului spaniol şi european”, a mai spus Academia.

„Cu această distincţie dorim să recunoaştem traiectoria excepţională a acestei colege atât de iubită de toţi pentru autenticitatea sa, pentru talentul indiscutabil şi pentru sensibilitatea ei specială”, citează TVE.

Molina, cu o carieră de 45 de ani, a transmis: „Sunt foarte, foarte fericită. Este o bucurie imensă, mi-a umplut sufletul. Acum câteva zile am fost la Academie şi, când am văzut bustul gigant al maestrului Goya, l-am privit şi am simţit ceva familiar şi se pare că mă voi întâlni cu el în casa mea în curând”.

Ea a fost nominalizată la Goya pentru interpretările din „La mitad del cielo” (1986), „Luces y sombras” (1988), „Las cosas del querer” (1989), „Carne trémula” (1997) şi „Blancanieves” (2012).

Actriţă, cântăreaţă şi dansatoare, Molina a lucrat cu cineaşti precum Luis Buñuel, José Luis Borau, Jaime Chávarri, Jaime de Armiñán, Josefina Molina, Bigas Luna, Jaime Camino şi Pablo Berger. A debutat la vârsta de 16 ani, în „No matarás”, regizat de César Fernández Ardavín.

A jucat teatru, dar şi în seriale de televiziune, profesoară de dans clasic spaniol, Molina a fost recompensată cu diverse distincţii de-a lungul carierei, între care Premio Nacional de Cine, Medalla de Oro de la Academia, Concha de Plata, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, marele premiul al criticii din New York.