Nici ei nu știu cum se va face rotația premierilor. Dîncu: 'Poate că nu ne-am gândit nici noi la ultimele detalii'

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, afirmă că varianta finală a protocolului coaliţiei de guvernare va include "indicaţii mai precise" privind procedurile de schimbare a premierului după ce termenul de un an şi jumătate în care Nicolae Ciucă va deţine funcţia de prim-ministru va fi trecut. Dîncu adaugă că PSD nu consideră că rezultatul negocierilor ar fi o victorie sau o înfrângere, el arătând că "până la urmă am văzut că toată lumea poate să zâmbească".

"Este pentru prima dată când se face rotativ, poate că nu ne-am gândit nici noi la ultimele detalii, într-adevăr, cum se va întâmpla procedural acest lucru, am hotărât că vom schimba premierul şi vom schimba câteva ministere, conform rotativei, adică SGG-ul, Ministerul de Finanţe cu Ministerul Justiţiei şi, mi se pare, Ministerul Transporturilor. Cred că se va putea face procedural doar prin căderea Guvernului şi a merge înapoi cu un nou guvern, dar respectând această majoritate, cât va fi ea în momentul respectiv, sau cum vom face nu ne-am gândit încă”, a afirmat Vasile Dîncu, luni seară, într-o intervenţie telefonică la Digi 24, potrivit news.ro.

Dîncu a spus că aceste chestiuni vor fi stabilite de către jurişti în regulamentul care va sta la baza funcţionării coaliţiei.

Conform acestuia, procedurile prin care se vor face schimbările peste un an şi jumătate nu sunt trecute în protocolul coaliţiei, însă "indicaţii mai precise" vor fi, cel mai probabil, incluse în ultima variantă a protocolului.

"Nu avem nimic de obiectat. De altfel, am şi stabilit un lucru, ne-am înţeles cu toţii asupra principiului, asupra faptului că nu ne-am adunat din iubire ideologică sau dintr-o altă formă de solidaritate, decât pentru ca să facem ceva pentru România (...). Este responsabilitatea PNL pentru oamenii pe care-i pune pentru că, până la urmă, suntem într-o coaliţie, nu suntem un partid federal. Fiecare răspunde pentru oamenii pe care-i pune şi, evident, pentru ministerele respective”, a declarat Vasile Dîncu.

El a susţinut că în urma negocierilor "nu sunt probleme" în PSD şi că în urma negocierilor "nu este nici o victorie, nici o înfrângere".

"Au fost şi voci critice, oameni care au spus: noi nu am fost de acord să intrăm la guvernare, dar uite, acum suntem mulţumiţi. (...) Sunt mulţumiţi de programul de guvernare şi sunt mulţumiţi, în mare, de echipa pe care o propunem noi, deci noi nu avem probleme la PSD, nu considerăm că este o victorie, nici o înfrângere, pentru că am stabilit împreună cu PNL, încă din prima noastră şedinţă, dacă careva dintre partide, dacă cineva dintre aceşti oameni care suntem la masă, negociatori, vom considera că ceilalţi ne-au păcălit, înseamnă că nu funcţionează în viitor şi atunci am negociat zile întregi pe toate aspectele, până la urmă am văzut că toată lumea poate să zâmbească”, a mai afirmat Vasile Dîncu.