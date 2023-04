'Nicio sumă de bani şi niciun fel de putere' nu-l poate scăpa pe Trump, avertizează procurorul care instrumentează cazul

Procurorul districtual din Manhattan, Alvin Bragg, care a instrumentat dosarul în care a fost inculpat fostul preşedinte Donald Trump, a declarat marţi într-o conferinţă de presă că demersul istoric al biroului său a urmărit "să se asigure că toată lumea este egală în faţa legii", relatează Associated Press şi CNN, citate de news.ro.

"Nicio sumă de bani şi niciun fel de putere nu schimbă acest principiu american de durată", a declarat Alvin Bragg.

Procurorul Bragg a ţinut o conferinţă de presă după ce Donald Trump a fost inculpat, marţi, la tribunal districtual din Manhattan, pentru 34 de acuzaţii formulate în legătură cu infracţiuni legate de plăţi ascunse către mai multe persoane în timpul campaniei prezidenţiale din 2016. Fostul preşedinte a pledat nevinovat.

Bragg, care a preluat funcţia de procuror districtual în 2022 şi care a încetinit iniţial demersul biroului de a-l pune sub acuzare pe Trump, a declarat că au apărut dovezi suplimentare, care nu erau disponibile în timpul mandatului predecesorului său în funcţie şi aceste dovezi au dat un nou avânt anchetei. El nu a detaliat care sunt aceste dovezi sau cum au ajuns în atenţia procurorilor.

"Înaintez cazurile atunci când sunt pregătite", a spus Alvin Bragg.

"Timp de nouă luni consecutive, acuzatul a ţinut în mână documente ce conţineau această minciună cheie - că îl plătea pe (avocatul său de atunci) Michael Cohen pentru servicii juridice efectuate în 2017", a declarat marţi Bragg.

Marele juriu a găsit 34 de documente care conţineau această "declaraţie falsă esenţială", potrivit lui Bragg. El a spus că "dovezile arată" că Trump a făcut aceste declaraţii false "pentru a acoperi infracţiuni legate de alegerile din 2016".

"În conformitate cu legislaţia statului New York, este o infracţiune să falsifici registrele contabile cu intenţia de a frauda şi cu intenţia de a ascunde o altă infracţiune. Exact despre asta este vorba în acest caz: 34 de declaraţii false făcute pentru a ascunde alte infracţiuni. Acestea sunt infracţiuni grave în statul New York", a declarat el.

"Indiferent cine sunteţi, nu putem şi nu vom normaliza un comportament infracţional grav", a spus Bragg.

"Registrele contabile reale şi exacte sunt importante peste tot, cu siguranţă. Ele sunt cu atât mai importante în Manhattan - centrul financiar al lumii. Acesta este motivul pentru care avem o istorie în cazul biroului procurorului din Manhattan de aplicare viguroasă a legii privind infracţiunile financiare", a declarat Bragg.

CINE ESTE ALVIN BRAGG, PROCURORUL DIN MANHATTAN CARE L-A PUS SUB ACUZARE PE TRUMP

Punerea sub acuzare a lui Donald Trump l-a adus în centrul atenţiei pe Alvin Bragg, procurorul al cărui birou a convins un mare juriu din New York să aducă primele acuzaţii penale împotriva unui fost preşedinte american.

Bragg, în vârstă de 49 de ani, a preluat funcţia în ianuarie 2022, fiind prima persoană de culoare aleasă procuror al districtului Manhattan, relatează Reuters.

Crescut în cartierul Harlem din New York, Bragg a decis să urmeze facultatea de drept, după ce în copilărie a fost ameninţat de şase ori cu arma, iar de trei ori chiar de către poliţie, a povestit el.

Lui Donald Trump i se reproşează că a subminat corectitudinea campaniei electorale din 2016 pentru că a disimulat în actele contabile plăţi către persoane care trebuiau să păstreze tăcerea în legătură cu presupuse fapte ce i-ar fi stânjenit campania electorală a fostului preşedinte. Acuzaţiile împotriva lui Trump au apărut în urma unei anchete privind rolul său într-o plată, făcută înainte de alegerile din 2016, pentru a cumpăra tăcerea starului porno Stormy Daniels despre o legătură sexuală pe care ea spune că a avut-o cu Trump cu 10 ani mai devreme. Trump neagă că ar fi avut o aventură cu Stormy Daniels, dar a decis să o plătească pentru a tăcea.

Trump a calificat ancheta care a dus la punerea sa sub acuzare ca fiind motivată politic şi a postat o serie de atacuri personale la adresa lui Bragg, un democrat. Postările au inclus o fotografie - ştearsă între timp - în care el însuşi ţine o bâtă de baseball lângă o fotografie a lui Bragg. Avocatul lui Trump a declarat vineri că poza nu s-a vrut o ameninţare, însă un purtător de cuvânt al lui Bragg a declarat că biroul său nu se va lăsa "intimidat de încercările de subminare a procesului de justiţie" şi nu va lăsa "acuzaţiile nefondate să descurajeze aplicarea corectă a legii".

După ce a absolvit Facultatea de Drept de la Harvard, Bragg a fost procuror federal în cadrul biroului procurorului federal din Manhattan, unde s-a ocupat de cazuri de fraudă şi spălare de bani. Ulterior, s-a alăturat biroului procurorului general al statului New York, unde a supervizat un proces ce a obligat fundaţia omonimă a lui Trump să se dizolve.

În 2021, Bragg a câştigat o cursă primară disputată pentru a fi nominalizat de democraţi ca să-i succeadă lui Cyrus Vance în funcţia de procuror districtual în Manhattan. Bragg a pledat pe reformarea sistemului de justiţie penală prin încarcerarea unui număr mai mic de persoane şi abordarea prejudecăţilor rasiale, precum şi pentru investigarea lui Trump.

La sfârşitul anului trecut, biroul lui Bragg a obţinut o condamnare a Organizaţiei Trump, acuzată că orchestrat fraude fiscale timp de de 15 ani, aceasta fiind cea mai mare victorie într-un proces a biroului său de până acum. Trump personal nu a fost acuzat în acest caz.

În luna ianuarie a acestui an, biroul lui Bragg a început să prezinte probe în faţa marelui juriu cu privire la plata sumei de bani către Stormy Daniels, vedeta porno, reînviind o anchetă pe care biroul procurorului districtual a început-o şi a oprit-o de atâtea ori, încât ajunsese să fie cunoscută sub numele de "cazul zombi".

Bragg a fost criticat anul trecut pentru că a refuzat să îl acuze direct pe Trump în legătură cu practicile de afaceri ale companiei imobiliare a familiei sale. Aceste acuzaţii fuseseră autorizate de predecesorul său, dar Bragg a spus că dosarul nu era pregătit.

El s-a confruntat, de asemenea, cu critici pentru un program al său care prevede renunţarea la urmărirea penală a unor infracţiuni minore, reducerea detenţiei preventive şi limitarea duratei sentinţelor. Bragg a susţinut că "supraaglomerarea" închisorilor nu a îmbunătăţit siguranţa publică.

Donald Trump, avertizat să evite retorica de natură să inflameze spiritele

Judecătorul Juan Merchan de la tribunalul districtual din Manhattan l-a avertizat marţi pe Donald Trump să se abţină de la o retorică ce ar putea inflama sau provoca tulburări civile, după ce fostul preşedinte a fost inculpat pentru 34 de capete de acuzare legate de conspiraţie în vederea subminării corectitudinii campaniei electorale din 2016, relatează Associated Press.

Fostul preşedinte urmează să ţină marţi seara un discurs la reşedinţa sa din Florida, la care sunt aşteptate câteva sute de persoane - susţinători, asociaţi, prieteni.

Judecătorul Juan Merchan a spus că nu impune un ordin de interdicţie în acest moment, dar a cerut ambelor părţi să se abţină de la comentarii ce ar putea duce la tulburări civile.

Trump a rămas în mare parte a audierii impasibil, cu mâinile încrucişate şi privind înainte în timpul procedurii, care a durat puţin sub o oră.

Donald Trump i-a spus judecătorului Juan Merchan că pledează nevinovat la toate cele 34 de capete de acuzare, iar judecătorul l-a informat cu privire la drepturile sale.

Merchan l-a avertizat, de asemenea, pe Trump că ar putea fi scos din sala de judecată dacă va tulbura audierea, dar fostul preşedinte a vorbit doar de câteva ori, răspunzând la întrebări.

Următorul termen de judecată în care trebuie să compară personal Trump a fost stabilit în decembrie. Avocaţii lui Trump au cerut ca Donald Trump să fie scutit să participe personal la audiere, invocând măsurile extraordinare de securitate care trebuie luate.

Asta înseamnă că un proces nu va începe decât cel mai devreme în ianuarie 2024, scrie The Guardian. Acest calendar înseamnă că lui Trump i s-ar putea cere să se prezinte în instanţă chiar în momentul în care începe votul în cadrul alegerilor primare republicane pentru alegerile prezidenţiale din 2024. Alegerile preliminare din Iowa în 2024 sunt programate să aibă loc la 5 februarie.

Trump rămâne deocamdată favorit pentru a câştiga nominalizarea republicană.

După ce a fost pus oficial sub acuzare, fostul preşedinte a părăsit tribunalul din Manhattan şi nu a făcut niciun fel de declaraţii.

În total, Trump a petrecut aproximativ două ore în interiorul clădirii din Manhattan pentru procedurile de înregistrare şi punere sub acuzare.

El a aflat astfel detaliile acuzaţiilor penale cu care se confruntă în timp ce a intrat într-o a treia campanie prezidenţială.

CINE ESTE JUDECĂTORUL JUAN MERCHAN

Juan Merchan este un judecător experimentat, care nu este străin de afacerile fostului preşedinte, relatează CNN.

Acesta l-a condamnat la închisoare pe Allen Weisselberg, un apropiat al lui Trump, a prezidat procesul de fraudă fiscală al Trump Organization şi a supervizat cazul de fraudă penală al fostului consilier al lui Trump, Steve Bannon.

Merchan este descris de observatori ca fiind un judecător "dur", dar care este totuşi corect, indiferent de cine se află în faţa lui.

Trump deja alimentase reţelele sociale cu opiniile sale despre Merchan şi punerea sa sub acuzare. Dar avocaţii care au mai avut de-a face cu Merchan au declarat pentru CNN că judecătorul nu suportă întreruperi sau întârzieri.

Judecătorul Merchan "a fost întotdeauna bine pregătit, accesibil şi - cel mai important în cazul Weisselberg - un om de cuvânt. Ne-a tratat pe mine şi pe colegii mei cu cel mai mare respect, atât în sala de judecată, public, cât şi în spatele uşilor închise", a declarat prin e-mail Nicholas Gravante, avocatul care l-a reprezentat pe Weisselberg.

Merchan a arătat o parte din latura sa dură atunci când Weisselberg a fost condamnat, spunându-i fostului asociat al lui Trump că, dacă nu i-ar fi promis deja o pedeapsă de doar cinci luni, i-ar fi dat o sentinţă "mult mai mare" după ce a ascultat probele de la proces.

Dincolo de cazurile Trump, Merchan a mai pronunţat o sentinţă de închisoare pe viaţă fără posibilitate de eliberare condiţionată timp de 25 de ani pentru un senegalez care şi-a violat şi ucis prietena.

Dincolo de aura sa de intransigenţă, Merchan este creditat de colegii săi pentru că a contribuit la crearea Tribunalului pentru sănătate mintală din Manhattan, pe care îl prezidează adesea şi unde şi-a câştigat reputaţia de a da hotărâri "pline de compasiune" care oferă inculpaţilor o a doua şansă.

Născut în Bogota, Columbia, Merchan a emigrat în Statele Unite la vârsta de 6 ani şi a crescut în cartierul newyorkez Jackson Heights, din Queens. El a fost primul din familia sa care a mers la facultate. Şi-a luat licenţa în drept la Universitatea Hofstra.

Merchan şi-a lansat cariera juridică în 1994 ca procuror asistent în cadrul biroului procurorului districtual din Manhattan. Câţiva ani mai târziu, a trecut la biroul procurorului general al statului, unde a lucrat la cazuri din Long Island. În 2006, primarul oraşului New York, Michael Bloomberg, pe atunci republican, l-a numit pe Merchan la Tribunalul pentru familie din Bronx, iar guvernatorul democrat David Paterson l-a numit la Curtea de Apel a statului New York în 2009. În acelaşi an în care a început să lucreze ca judecător interimar la Curtea Supremă din New York.