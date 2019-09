Nick Carter de la Backstreet Boys a obținut un ordin de restricție împotriva fratelui său

Nick Carter, membru al grupului Backstreet Boys, şi sora lui, Angel, au obţinut un ordin de restricţie în cazul fratelui lor, cântăreţul Aaron Carter, potrivit news.ro

„Având în vedere comportamentul alarmant al lui Aaron şi recentele mărturisiri făcute privind faptul că nutreşte gânduri să îmi ucidă nevasta însărcinată şi copilul nenăscut, nu avem de ales decât să luăm toate măsurile posibile pentru a ne proteja”, a scris Nick Carter, citat de The Hollywood Reporter.

Folosind hashtag-urile #mentalhealth, #GunControlNow şi #GunControl, el a continuat: „Ne iubim fratele şi sperăm cu adevărat să primească tratamentul potrivit de care are nevoie înainte să îmi facă vreun rău mie sau altcuiva”.

Aaron Carter i-a răspuns printr-o serie de mesaje publicate pe Twitter: „Deci, fratele meu tocmai a obţinut un ordin de restricţie împotriva mea. Am fost servit. Ai grijă, Nick, am terminat-o în viaţa asta. Nu l-am mai văzut de patru ani. Nu am de gând”.

El a susţinut că Nick Carter l-a „torturat” când era copil.