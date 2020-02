Nick Mason, membru fondator Pink Floyd, concertează cu supergrupul Saucerful Of Secrets în Bucureşti

Supergrupul Nick Mason's Saucerful Of Secrets va concerta în premieră în Bucureşti, la Arenele Romane, pe 19 iunie. În show vor fi prezentate piese de pe primele două albume Pink Floyd, "The Piper at the Gates of Dawn" (1967) şi "A Saucerful of Secrets" (1968), potrivit Mediafax.ro.

Celebrul toboşar Pink Floyd va interpreta piese de pe primele două albume Pink Floyd alături de trupa sa, care îi include şi pe celebrii Gary Kemp, din Spandau Ballet, şi basistul Guy Pratt - care a cântat împreună cu Pink Floyd în formula cu David Gilmour, Michael Jackson, The Smiths, Coverdale - Page, Iggy Pop, Tom Jones.

Biletele pentru acest concert sunt puse în vânzare vineri, la ora 12.00, iar primele 300 de bucăţi au preţuri promoţionale, cuprinse între 99 de lei şi 249 de lei, potrivit iabilet.ro.

Citește și: 'Averea' unui oltean - 90 de ghivece cu canabis. Ce au mai descoperit procurorii DIICOT

Concertul este un eveniment organizat de Metalhead.

Nick Mason a înfiinţat, în 1965, alături de Roger Waters, Richard Wright şi Syd Barrett, grupul Pink Floyd. După 14 albume de studio, grupul s-a destrămat în 1996. Trupa Pink Floyd a devenit celebră graţie unui rock progresiv şi psihedelic, în anii 1960 şi 1970, şi a lansat o serie de materiale discografice intrate în legendă, precum "Dark Side Of The Moon" (1973), "Wish You Were Here"(1975), "Animals"(1977) şi "The Wall" (1979).

Numele formaţiei a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame din SUA în 1996 şi în Music Hall of Fame din Marea Britanie în 2005. Trupa a vândut peste 250 de milioane de albume în lumea întreagă.