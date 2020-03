Nicolae Bănicioiu a LUAT FOC după haosul de la Suceava: Noi reușim sa ne infectatam medicii și de aici începe haosul

Fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu acuză că Ministerul Sănătății nu gestionează corect criza coronavirus. Reacția acestuia vine după ce la Spitalul din Suceava aproape 100 de cadre medicale au fost infectate.

Citește și: Victor Ponta vine cu o PROFEȚIE SUMBRĂ: Peste o lună o să vedeți că problema principală va fi legată de mâncare

"Noi reușim sa ne infectatam medicii și de aici începe haosul ! Nu am avut mulți pacienți dar n am avut măști și mănuși ! Dacă nu ne trezim acum vom regreta mai târziu și vom ajunge in situația de a alege cine trăiește și cine nu !

Spitalul judetean Suceava 34 medici Upu si 49 asistenti infectati cu coronavirus, Spitalul de Urgenta Floreasca, 7 medici si 20 asistenti infectati, Spitalul Universitar din Bucuresti alti medici si asistenti pusi in izolare,intr o perioada in care avem nevoie de personal medical ca de aer, acest lucru este inacceptabil...trebuie sprijiniti ...nu intimidati..nu redusi la tacere ca sa acopere lipsa echipamentelor de protectie cu care ne laudam la tv ca sunt dar in spitale, pentru cei unde fac diferenta pentru viata lipsesc cu desavarsire", scrie Bănicioiu pe Facebook.