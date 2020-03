Nicolae Bănicioiu cere reuniuni nocturne ale Parlamentului

Deputatul Pro România Nicolae Bănicioiu, chestor al Camerei Deputaţilor, a declarat, luni, că Parlamentul ar trebui să-şi manifeste disponibilitatea de a se întruni chiar şi noaptea pentru a adopta actele normative necesare pentru măsurile de combatere a COVID-19, în contextul în care în momentul de faţă Guvernul este interimar şi nu poate emite ordonanţe de urgenţă, notează Agerpres.

"Din punctul meu de vedere, eu cred că prioritatea principală este învestirea unui Guvern. Nu cred că îşi mai au loc în momentul de faţă adunări politice, discuţii, fie ele şi parlamentare, decât pe chestiuni stricte de funcţionare curentă şi chestiuni de suport pentru Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă. A fost o propunere pe care am făcut-o Birourilor permanente. Cred că trebuie să ne orientăm şi să ne canalizăm activitatea pentru a sprijini cu tot ce putem noi Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă. De exemplu, având un Guvern interimar, în momentul de faţă nu se pot emite ordonanţe de urgenţă, a fost o mega greşeală să ne găsim într-o astfel de situaţie. Atunci, Parlamentul trebuie să-şi manifeste disponibilitatea zilele astea şi pentru reuniuni la 12 noaptea sau 3 dimineaţa să treacă proiecte de lege. Tot ceea ce Guvernul nu poate să legifereze printr-o formă de urgenţă, ordonanţă de urgenţă, trebuie să legifereze Parlamentul rapid", a afirmat Bănicioiu, după şedinţa Birourilor permanente reunite.El a spus că, din punctul său de vedere, parlamentarii ar trebui să rămână în Bucureşti pentru şedinţe de urgenţă. "Dar, este o decizie pe care liderii politici trebuie să o comunice grupurilor parlamentare. Nu cred că mai trebuie să existe o altă preocupare în zilele următoare", a adăugat Bănicioiu.Deputatul Pro România a susţinut că liberalii trebuie să ia în serios varianta de a-şi vota propriul Guvern."Cred că în momentul acesta toate strategiile ar trebui să se schimbe. Nu s-a luat în vedere ceea ce practic s-a anunţat a veni în Europa - epidemia cu virusul COVID-19 - şi iată-ne în situaţia asta", a susţinut Nicolae Bănicioiu.El a criticat faptul că Guvernul interimar a anunţat că abia săptămâna viitoare vor sosi materialele necesare combaterii virusului. "Cred că Guvernul trebuia să achiziţioneze acum trei săptămâni stocurile", a explicat Bănicioiu.Întrebat dacă Guvernul este mai puţin pregătit faţă de cum era Executivul de pe vremea Colectiv, atunci când el era ministru al Sănătăţii, Nicolae Bănicoiu a spus: "Dacă atunci eram pregătiţi ca acum, cred că erau milioane de români în stradă"."Nu vreau să intru în detalii, pentru că nu vreau să fac ce au făcut unii la Colectiv, adică nu vreau să politizez un eveniment total nefericit, absolut total nefericit. Nu cred că şi-a dorit nimeni să fie epidemie cu coronavirus, nici măcar liberalii. Atunci unii au politizat tragedia respectivă şi din durerea respectivă au vrut să facă politică, au făcut partide. (...) Eu atunci, am făcut o declaraţie referindu-mă la ziua respectivă, am spus că, la momentul acela, până să asigurăm transporturile, erau lucrurile pregătite, era vorba despre stabilizarea pacienţilor", a declarat Bănicioiu.În opinia sa, decizia privind închiderea şcolilor trebuia luată mai devreme."Din punctul meu de vedere, trebuia luată mai devreme şi astăzi trebuie tranşată foarte serios. (...) Nu vreau să alarmez populaţia. Nu trebuie turnat gaz peste foc. Trebuie să ajutăm autorităţile, inclusiv prin adoptarea unei legi la 3 dimineaţa", a completat fostul ministru al Sănătăţii.Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului au decis luni mai multe măsuri în scopul prevenirii îmbolnăvirii cu virusul COVID-19, între care interzicerea evenimentelor care urmau să se desfăşoare în Parlament în perioada 9 - 31 martie, precum şi suspendarea vizitării Palatului Parlamentului.