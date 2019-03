Nicolae Bănicioiu vine cu detalii despre Mihai Tudose: din ce motiv a făcut infarct fostul premier

Fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, este cel care i-a acordat primul ajutor fostului premier Mihai Tudose. Bănicioiu, alături de Victor Ponta, au explicat că totul s-a datorat oboselii, stresului și fumatului.

”A trecut peste momentul critic, acum este în rezervă, în afara oricărui pericol. Într-adevăr a suferit un infarct miocardic acut probabil pe bază pe stres și oboseală, el este și un fumător recunoscut (...) Au fost câteva momente în care a fost fără cunoștiință, avea dureri în capul pieptului, transpirație excesivă. Am sunat de urgență la 112, ceea ce recomand oricui înainte de a acorda primul ajutor. Ulterior, după ce am sunat la 112 i-am acordat primul ajutor.”, a spus Nicolae Bănicioiu.

La rândul său, Victor Ponta a explicat că în doar 72 de ore el și Mihai Tudose au făcut un tur de forță în aproape 10 orașe.

”În ultimele zile am avut un program excesiv de încărcat. Am fost în aproape 10 orașe în doar 72 de ore. Probabil că am exagerat cu alergatul în țară pentru că deși nu ne place să recunoaștem, nici eu, nici Mihai nu mai suntem așa de tineri.”, a spus Victor Ponta.