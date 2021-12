Nicolae Ciucă a ridicat la Bruxelles două chestiuni majore: aderarea la Schengen şi obiectivul finalizării MCV

Prim-ministrul român Nicolae Ciucă a ridicat în cadrul vizitei de luni şi la marţi de la Bruxelles problema necesităţii unei decizii cât mai rapide referitoare la aderarea României la spaţiul Schengen şi "obiectivul foarte important pentru România" al finalizării Mecanismului de Cooperare şi Verificare.

"În discuţiile cu preşedintele (Consiliului European - n.r.) Charles Michel şi cu preşedinta (Comisiei Europene - n.r.) Ursula von der Leyen am insistat şi asupra necesităţii unei decizii cât mai rapide referitoare la aderarea României la spaţiul Schengen. Am mulţumit Comisiei Europene pentru sprijinul clar şi constant pentru realizarea acestui obiectiv care trebuie concretizat cât mai curând şi pentru care Romania a îndeplinit deja condiţiile cerute de acquis-ul comunitar", a declarat premierul Nicolae Ciucă într-o conferinţă de presă desfăşurată marţi la sediul Reprezentanţei României pe lângă UE.El a precizat că a abordat acest subiect pornind de la faptul că România a îndeplinit "reperele tehnice pe care noi ni le-am asumat în vederea aderării la spaţiul Schengen"." (...) Am solicitat ca în continuare să fim în măsură să coordonăm eforturile pe care le facem la nivel naţional, pe care le facem la nivelul instituţiilor europene, şi, de asemenea, am discutat nevoia ca ţara noastră să fie în măsură să discute cu fiecare stat membru pentru a convinge de faptul că în acest moment am îndeplinit criteriile şi continuăm să ne consolidăm, astfel încât să aderăm la spaţiul Schengen", a mai spus Ciucă despre acest subiect."Am menţionat, totodată, în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut, obiectivul foarte important pentru România al finalizării MCV şi am reiterat angajamentul prevăzut în programul de guvernare de a realiza reformele în acest scop", a declarat prim-ministrul.În context, şeful guvernului român a amintit de vizita la Bruxelles a ministrului justiţiei, Cătălin Predoiu, care s-a întâlnit cu comisarul european pentru justiţie, Vera Jurova, prilej cu care s-a discutat despre reformele din justiţie incluse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), implicit cele care au legătură cu Mecanismul de Control şi Verificare."În sensul acesta am precizat că una dintre primele decizii importante pe care guvernul le-a luat a fost tocmai aceea de a aproba Strategia naţională anticorupţie pentru anii 2021-2025 şi desigur sunt o serie întreagă de alte măsuri pe care le-am discutat cu ministrul şi le-am discutat şi cu oficialii europeni cu care m-am văzut, legat de reformele legilor justiţiei şi celelalte elemente de adaptare şi reglementare în conformitate cu exigenţele instituţiilor europene de justiţie. Ca atare, în momentul în care toate acestea vor fi fost îndeplinite, avem garanţia că va fi analizată ridicarea MCV-ului la nivelul ţării noastre", a afirmat Nicolae Ciucă.