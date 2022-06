Nicolae Ciucă anunță că prețul gazelor nu poate fi controlat decât prin OUG, nici chiar când e vorba de cele extrase din Marea Neagră

Premierul Nicolae Ciucă a afirmat că preţul gazului nu poate fi controlat decât prin ordonanţa de urgenţă elaborată înainte de 1 aprilie şi a menţionat că pentru această iarnă preţul este cel reglementat prin această ordonanţă. Nicolae Ciucă a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Vadu, ce înseamnă pentru cetăţeni începerea producţiei de gaze naturale în cadrul proiectului MGD şi dacă se poate spune că iarna viitoare oamenii vor plăti mai puţin pentru gaze, scrie Agerpres.

“Vom putea să susţinem că pentru iarna viitoare avem gaz. Preţul gazului în momentul de faţă nu poate fi controlat decât prin ordonanţa de urgenţă pe care am elaborat-o înainte de 1 aprilie, iar pentru această iarnă, iarna 2022/2023, preţul este reglementat prin această ordonanţă”, a explicat premierul.

Întrebat ce se va întâmpla atunci când această ordonanţă de urgenţă expiră, Nicolae Ciucă a declarat: “Am şi spus cât se poate de clar că de la o zi la alta situaţia este cât se poate de dinamică. Şi atunci când am decis în coaliţie să emitem această ordonanţă cu perioadă de aplicare un an de zile, am considerat că este necesar ca, în funcţie de evoluţie, în funcţie de dinamica pieţei, să continuăm să monitorizăm şi să analizăm astfel încât, înainte ca ordonanţa să finalizeze producerea de efecte, să avem o altă decizie în acest sens”. De asemenea, el a mai fost întrebat dacă Guvernul ar putea renegocia capitolul energie din PNRR “Vom renegocia tot ce se poate renegocia în beneficiul cetăţenilor români şi a economiei româneşti”, a transmis Ciucă.