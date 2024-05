Nicolae Ciucă: Condamn ferm tentativa de asasinat raportată asupra premierului slovac Robert Fico. Aceste acte de violenţă nu îşi au locul într-o democraţie

Preşedintele Senatului şi liderul PNL Nicolae Ciucă a precizat că acte de violenţă precum tentativa de asasinat împotriva premierului slovac Robert Fico nu îşi au locul într-o democraţie.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">I strongly condemn the reported assassination attempt on Slovakian PM Robert Fico. These acts of violence have no place in a democracy. We await further details on the incident and trust that the authorities will conduct a thorough investigation.</p>— Nicolae Ionel Ciucă (@NicolaeCiuca) <a href="https://twitter.com/NicolaeCiuca/status/1790745253768532433?ref_src=twsrc%5Etfw">May 15, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

„Condamn ferm tentativa de asasinat raportată asupra premierului slovac Robert Fico. Aceste acte de violenţă nu îşi au locul într-o democraţie. Aşteptăm mai multe detalii despre incident şi avem încredere că autorităţile vor efectua o anchetă amănunţită”, a scris Nicolae Ciucă, miercuri pe reţeaua X, fostă Twitter.

Premierul slovac Robert Fico a fost rănit într-un atac armat, în urma unei şedinţe de Guvern, miercuri, potrivit agenţiei TASR, relatează Reuters.