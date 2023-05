Nicolae Ciucă trasează priorități pentru guvernul Ciolacu: E obiectivul major al viitorilor ani

Liberalii nu s-au speriat niciodată de greutăți și le-au asumat cu responsabilitate, cu înțelepciune și au demonstrat că acestea pot fi rezolvate, pot fi duse la bun sfârșit, spune Nicolae Ciucă în cadrul unui eveniment organizat cu prilejul zilei PNL – 148 de ani de la înființarea partidului.

„Suntem partidul care a demonstrat, în condiții dificile, că putem atrage sume record din fonduri europene și din investiții private, că avem voința de a mișca reforme care vor schimba statul și care îl vor face mai eficient, cum sunt Legile Educației votate zilele acestea, că reușim să asigurăm o creștere economică importantă, că modernizăm drumuri și spitale, că ne îngrijim de cei aflați în dificultate. Pe acest drum trebuie să mergem în continuare. Obiectivul major pe care trebuie să-l urmărim în următorii ani este să facem din România un membru egal al familiei europene. De aceea, dezvoltarea economică și recuperarea diferențelor care ne mai despart de statele dezvoltate ale Europei vor trebui să fie o prioritate a acțiunilor noastre la guvernare”, afirmă Nicolae Ciucă.

El afirmă că România are resursele și inteligența pentru a fi nu doar a șasea țară din Uniunea Europeană ca număr de populație, dar și ca putere economică.

„Țara noastră are acest potențial, are resursa umană, are resursele naturale, și trebuie să-și fixeze acest obiectiv.Este un obiectiv pe care Guvernul, indiferent cine îl va conduce, împreună cu cetățenii româniei, trebuie să-și asume un astfel de obiectiv. Este necesar, așadar, să avem voința și determinarea de a urmări să îndeplinim acest obiectiv. Acesta este rolul PNL pe scena politică, asta este misiunea noastră ca partid în următorii ani. PNL are vocația să fie în prima linie a guvernării bune, durabile pentru România. O dovedește toată istoria lui de până acum și doresc să vă asigur că vom face totul, inclusiv în aceste zile, să menținem acest statut, prin atitudine responsabilă și constructivă în cadrul Coaliției de guvernare. Au spus și antevorbitorii mei, doresc să subliniez și eu, că PNL, liberalii nu s-au speriat niciodată de greutăți și le-au asumat cu responsabilitate, cu înțelepciune și au demonstrat că acestea pot fi rezolvate, pot fi duse la bun sfârșit”, adaugă Ciucă.

Liderul liberal a menționat și greva din Educație.

„De aceea și astăzi, (PNL - n.r.) are ca obiectiv rezolvarea problemelor ridicare de sindicatele din Educație și îmi asum ceea ce voi declara acum, și anume, că am avut un dialog deschis, îl vom avea în continuare și considerăm că problemele cadrelor didactice sunt îndreptățite dar împreună, așa cum am procedat în zilele trecute, inclusiv ieri și sunt convins că și astăzi, prin dialog deschis, prin înțelegerea contextului și prin înțelegerea pașilor pe care îi avem de făcut în continuare pentru a asigura guvernarea și satbilitatea țării, vom ajunge la un rezultat astfel încât copiii și părinții să nu fie victimele acestui demers”, conchide Ciucă.