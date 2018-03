Nicolae Dică: Moruţan şi Vlad trebuie ajutaţi să treacă peste momentul necalificării, sunt doar nişte copii

Antrenorul formaţiei FCSB, Nicolae Dică, consideră că portarul Andrei Vlad şi mijlocaşul Olimpiu Moruţan, care au greşit la meciul naţionalei U19 cu Ucraina, ar trebui ajutaţi să treacă peste momentele dificile, ei aflându-se la începutul carierei.

"Cu Vlad am vorbit a doua zi, l-am încurajat. Este doar un copil, el şi toţi din generaţia lui. Păcat că nu au reuşit această calificare. Trebuie să gândim pozitiv să vedem că acolo sunt jucători care pot ajunge la echipa naţională mare. Am mare încredere pentru că îi ştiu de mult timp şi vor ajunge la un nivel mare. Cu Moruţan nu am vorbit, este doar un copil, trebuie ajutat să treacă peste acest moment pentru că este un jucător de calitate şi de caracter. Sunt sigur că va trece peste acest moment. Este doar începutul carierei lui şi pot apărea astfel de momente”, a spus Dică, potrivit News.ro.

Referitor la jucătorii echipei sale care au fost la lotul de seniori, Dică a spus că aceştia se simt bine, mai ales după venirea lui Cosmin Contra în postura de selecţioner: "Jucătorii sunt foarte bine, au avut două rezultate bune. De când a venit Cosmin Contra s-a văzut o schimbare în atitudine, şi e un lcuru pozitiv, se vede pe teren”.

Naţionala "under 19" a României a ratat calificarea la Campionatul European, după ce a fost învinsă, marţi, la Ploieşti, cu scorul de 2-1, de echipa similară a Ucrainei, în ultimul meci din grupa 4 a Turului de Elită. România a încheiat jocul cu doi fotbalişti mai puţin.

Tricolorii au deschis scorul prin Olimpiu Moruţan, în minutul 76. Jucătorul român a fost eliminat imediat după marcarea golului, el primind al doilea cartonaş galben.

Pentru Ucraina au înscris Safronov ’84 şi Bondar ‘90+2. În minutul 90+5, din echipa României a fost eliminat şi Robert Neciu, tot pentru cumul de cartonaşe.

Reprezentativa de seniori a României a învins, marţi seară, cu scorul de 1-0 (0-0), selecţionata Suediei, calificată la Cupa Mondială, într-un meci amical disputat la Craiova. Golul a fost marcat de Dorin Rotariu, în minutul 57, cu un şut din careu, la colţul lung.