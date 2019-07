Nicolae Robu: 'Dl. Ştefan Popa Popa’s este un artist genial. Artiştii geniali au, câteodată, ieşiri nepotrivite'

Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu (PNL), spune că artiştii au, câteodată, ieşiri nepotrivite, referindu-se la declaraţiile caricaturistului Ştefan Popa Popa’s care a spus la un post local de televiziune că ”Timişoara s-a umplut de toate ciurucurile din Oltenia”, potrivit news.ro.

Reacţia primarului municipiului Timişoara, Nicolae Robu, vine după ce caricaturistul timişorean Ştefan Popa Popa’s a declarat, recent, la un post de televiziune local că ”Timişoara s-a umplut de toate ciurucurile din Oltenia” şi după ce preşedintele Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă din cadrul Camerei Deputaţilor, Gigel–Sorinel Ştirbu, a cerut retragerea titlului de ambasador cultural al Timişoarei acordat lui Popa’s de municipalitate.

”Dl. Ştefan Popa Popa’s este un artist genial. Artiştii geniali au, câteodată, ieşiri nepotrivite. A nu se uita ce lucruri urâte a spus dl Ştefan Popa Popa’s despre mine, la un moment, când nu ne prea cunoşteam personal. Nu am avut niciodată pretenţia să-şi ceară scuze şi nici n-o să am. E istorie! Dar, am spus mereu -şi rog a se înţelege asta-: Popa’s e Popa’s şi Timisoara are enorm de câştigat din faptul că el este cetăţean al Timişoarei, cetăţean de onoare al Timişoarei, ambasador cultural al Timişoarei”, a scris Nicolae Robu pe Facebook.

Edilul are şi un mesaj pentru olteni cărora le spune ”să facă dovada că s-a prins de ei spiritul mai molcom al locului”.

”Îi rog pe concitadinii olteni să facă dovada că s-a prins de ei spiritul mai molcom al locului şi să-şi păstreze calmul. Sunt convins că într-o zi, maestrul Popa’s va găsi prilej să vorbească de bine olteni pe care-i cunoaşte ca oameni excelenţi şi că va drege elegant afirmaţia nepotrivită făcută, probabil, presupun, la supărări cauzate de ceva persoane concrete, nicidecum de olteni în bloc”, mai scris Nicolae Robu.

Nicolae Robu mai spune că personal îi preţuieşte pe cetăţenii Timişoarei, indifferent de unde provin ei.