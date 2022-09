Nicoleta Pauliuc: România, pilon de stabilitate la hotarul estic al UE şi NATO

Într-un discurs susţinut la cea de-a şasea ediţie a Black Sea and Balkans Security Forum, preşedintele Comisiei pentru Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senatul României, Nicoleta Pauliuc (PNL), a argumentat asupra rolului esenţial jucat de ţara noastră în noul context de securitate europeană după agresiunea Federaţia Ruse asupra Ucrainei.

“Pentru că este foarte mult negativism în spaţiul public românesc, aş vrea să transmit şi un mesaj pozitiv.Trăim o criză de proporţii uriaşe, aşa cum Europa nu a mai cunoscut în ultimii mai bine de 75 de ani, o criză pe care nu o credeam posibilă și, să fim onești, o criză pentru care Europa nu era pregătită (daca ne uităm doar la criza energetică). O criză este însă şi o fereastră de oportunitate. Depinde de noi cum vom ieşi din acest moment. Putem să ieşim cu o Europă unită şi puternică, în care distanţele dintre naţiuni se topesc şi valorile sunt întărite, sau putem ieşi divizaţi cu un proiect european rămas la un stadiu birocratic – administrativ, în care sentimentul euroscepticismului va prinde rădăcini puternice.Eu mă bucur să spun că România – aşa cum observa şi analistul şi strategul american George Friedman într-o analiză referitoare la Estul Europei – a fost un uriaş punct de stabilitate la hotarul estic al UE şi NATO. În toată această perioadă, cu o acţiune tenace a Preşedintelui Iohannis şi a Guvernului Ciucă, noi am reuşit să arătăm că suntem un partener responsabil, de încredere și apreciat (înţelegem ce înseamnă să joci în echipă) şi că suntem capabili să gestionăm crize (aşa cum este cea umanitară generată de fluxul de migranţi dinspre Ucraina) mai bine decât ţări cu ştate vechi în UE”, a declarat Pauliuc în cadrul panelului destinat cooperării în industria de apărare în contextul războiului din Ucraina (Defence Industry Cooperation in the Context of the War in Ukraine).

În opinia şefei Comisiei de Apărare din Senat, statele membre UE şi NATO au obligaţia să acţioneze unitar ca reacţie la strategia de tip “divide et impera” a lui Vladimir Putin, iar strategiile de supravieţuire individuală ar putea da greş.

“Menținerea coeziunii și a unității politice, precum și întărirea cooperării între democraţiile occidentale (grup din care face parte şi România) sunt condiţii primordiale pentru a proteja Europa în aceste vremuri turbulente. Această unitate trebuie înţeleasă într-un triplu sens: 1) Pe de o parte, respingerea de către toate ţările europene, indiferent care este gradul de dependenţă de afacerile cu Mocova, a unor strategii de supravieţuire individuală. Pentru a fi protejată în ansamblul său, Europa are datoria să vorbească pe o singură voce şi cu o singură tonalitate. 2) Pe de altă parte, este nevoie de sprijin consistent pentru ţările europene aflate aproape de zona de război care gestionează criza umanitară şi care sunt mai puternic afectate economic de acest război de agresiune care încalcă vădit dreptul internaţional. Europa este pe atât de puternică pe cât de rezistentă este cea mai slabă verigă a sa. Solidaritatea este un principiu esenţial în acest moment de cumpănă. 3) Nu în ultimul rând, avem nevoie de o colaborare solidă în domeniul apărării între statele fidele valorilor democraţiei liberale occidentale. Şi aici, pe lângă deciziile importante luate de politic (aşa cum este creşterea alocărilor pentru Apărare de la 2% din PIB la 2,5% din PIB începând cu 2023), avem nevoie şi de sprijinul companiilor mari din industria de Apărare. Mă bucură să văd la această masă jucători importanţi care înţeleg necesitatea şi urgenţa unor acţiuni concrete pe această zonă”, a transmis Nicoleta Pauliuc în cadrul forumului la care au participat şi Premierul Nicolae Ciucă, dar şi miniştrii Apărării şi Externelor.

Senatoarea PNL de Ilfov consideră că statele membre UE trebuie să facă eforturi pentru a susţine şi dezvolta industria proprie de apărare în contextul ameninţărilor punctuale şi potenţiale.

“Eu am convingerea că, până și în vremuri de tulburări economice majore, avem toate motivele să credem că toate statele europene înţeleg necesitatea sporirii cheltuielilor pentru apărare. Nu doar pentru că forțele armate ale statelor europene au nevoie drastică de modernizare, dar interesele strategice ale Europei includ și depășesc războiul din Ucraina. Dacă, după cum au recunoscut guvernele, Europa intră într-o eră a competiției strategice, atunci investițiile în capacități militare sunt de o importanță capitală. Ca parte a acestui raționament pentru a răspunde provocărilor generate de Rusia, China și altele, Europa va trebui să investească în baza sa tehnologică, științifică și industrială pentru a se asigura că are echipamentul militar necesar pentru a-și apăra interese”, a concluzionat Nicoleta Pauliuc

Black Sea and Balkans Security Forum se află la cea de-a şasea ediţie (2 – 3 septembrie 2022), evenimentul fiind organizat de către think tank-ul New Strategy Center (NSC) în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe şi Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară.