Umilință totală pentru Nicu Covaci (Phoenix): de ce nu a fost primit în Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România a respins solicitarea lui Nicolae Covaci de a fi primit ca membru al UCMR, arată jurnaliștii de la comentator.ro, care prezintă și un document în acest sens.

Nicolae Covaci a fost informat cu privire la decizia UCMR de a nu-l admite ca membru printr-o adresă scrisă, datată 13 martie 2023 și semnată de Nicolae Gheorghiță, în calitate de Vicepreședinte al UCMR, arată sursa citată.

Ce se arată în document?

„13.03.2023

Stimate domnule Nicolae Covaci,

Vă informăm prin prezenta că Biroul Secției de muzică jazz/pop al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Rom'nia s-a întrunit în ședință și a analizat lucrarea scrisă pe care ați susținut-o în cadrul probei de examen profesional, solicitat prin regulament candidaților care nu au studii superioare de specialitate. Lucrarea realizată de Dvs. a fost evaluată cu media 7,60, ceea ce o plasează sub media de promovare (8,00), conform Regulamentului privitor la admiterea în UCMR.

În conformitate cu Statutul și Regulamentele UCMR, Biroul executiv a dispus informarea Dvs. cu privire la neadmiterea solicitării de a fi primit ca membru al UCMR.

Nicolae Gheorghiță

Vicepreședinte UCMR”

Cine este Nicolae Covaci

Nicolae Covaci (75 ani) este unul dintre cei mai apreciați artiști din România în întreaga lume. Compozitor, cântăreț, chitarist, pictor și grafician s-a remarcat ca membru fondator al trupei Phoenix, trupă care a scris istorie și care anul acesta a sărbătorit 60 de ani de la înființare.

Trupa Phoenix este considerată un fenomen al culturii românești și a înregistrat timp de multe decenii un succes internațional fabulos, de care se bucură și în prezent.

Despre Phoenix, liderul său Nicu Covaci declara pentru Agerpres:

,,60 de ani de existenţă înseamnă nişte eforturi gigantice, dar şi nişte bucurii, pentru că totul are un preţ. Noi am fost răsplătiţi, lumea ne iubeşte, ar fi bine şi ar fi de la sine înţeles ca lumea să vadă şi cum s-a petrecut totul, nu numai ce se aude, ce au ascultat, să aibă şi nişte imagini, să aibă şi nişte stări emoţionale. Eu am văzut filmul şi am avut lacrimi în ochi. Este important ca lumea să aibă şi o viziune optică şi e frumos că acest băiat, Cristian Nema, s-a ocupat să facă acest lucru şi îi mulţumesc mult, pentru că asta trebuie să răm'nă în istorie. 60 de ani de existenţă este o reuşită cu care suntem m'ndri. C'nd am văzut filmul, mi s-a str'ns inima. Dacă stau şi mă g'ndesc în urmă c'te eforturi am făcut şi ce preţuri am plătit pentru tot. Lumea mă felicită pentru tot, dar nu ştie ce preţuri am plătit. Important este ce am realizat şi ideea este că nu ne dăm bătuţi niciodată", a spus Nicu Covaci.