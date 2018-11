Niculae Bădălău, a fost audiat, marți, de procurorii DNA.

"Am fost ca orice cetatean normal, am dat curs invitatiei. Am declarat ce stiam, nu pot sa spun ca a fost o surpriza placuta", a declarat Bădălău după audiere.

La sediul DNA este audiat și Claudiu Manda.

Până în prezent, DNA nu a făcut precizări referitoare la dosarul în care sunt audiați mai mulți lideri PSD.