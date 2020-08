Nicușor Dan a anunțat rezultatele propriului sondaj: 'Cel al lui Cozmin Gușă este o tâmpenie'

Nicușor Dan susține că va câștiga alegerile locale din București. El invocă un sondaj de opinie pe care l-a consultat din care reiese că se clasează pe prima poziție în preferințele bucureștenilor. Candidatul susținut de PNL-USR-PLUS menționează că Gabriela Firea (PSD) ar avea 35-40%, iar el ar obține cu câteva procente în plus.

„Sondajul lui Cozmin Gușă este o tâmpenie. Sondajul meu spune în esență că Traian Băsescu este sub 10%. În condițiile în care Traian Băsescu participă la alegeri eu câștig cu câteva procente în fața Gabrielei Firea. Gabriela Firea are între 35-40% Gabriela Firea a cheltuit în fiecare an bani pentru publicitate. A făcut imaginea că e cineva care a făcut. Aștept dezbaterea pe date. Sunt deschis la dezbaterea cu Gabriela Firea”, a spus Nicușor Dan, la Digi24.

Întrebat dacă candidatura lui Traian Băsescu îl afectează, candidatul alianței susține că el a fost un adept al alianței cu PMP, doar că negocierile nu s-au încheiat în acest sens. „Lucrurile sunt mult mai simple. Dacă a zâmbit Dan Barna când a semnat protocolul sau a stat încruntat astea sunt cancan. Noi avem bloc al partidelor de dreapta. Lupta o să se dea între anti-PSD și PSD. În rest, fiecare candidează pentru orice. Eu am fost un adept al alianței cu PMP. Nu cred că-i cineva de vină că nu a fost la negocieri PMP. Îi invit pe alegători să voteze pentru a scăpa de administrația PSD. Îi invit să voteze cu mine”, a menționat Nicușor Dan.

Sondajul lui Cozmin Gușă

Cozmin Gușă a transmis miercuri că un sondaj de opinie realizat după intrarea lui Traian Băsescu în cursa pentru Primăria Capitalei oferă premisele pentru o surpriză de proporții.

„Primul sondaj după intrarea lui BĂSE: FIREA 32%; N. DAN 28%; BĂSESCU 24%. Sondajul este de tip CATI, adică realizat telefonic, cu o marjă de eroare de 3%, iar procentele sunt deduse dintre cei ce declară că merg la vot. “Sondorul” e om serios, nu a dat “dume” niciodată.

Se confirmă astfel ce ziceam ieri, respectiv creștere Băse și scădere Nicușor. Ceea ce nu pricep amatorii din PNL-PLUSR este că în București electoratul lor nu-i de dreapta, ci e ANTI PSD! Iar intrarea lui Băse, cel mai “legendat” ca fiind anti PSD dintre politicienii români, va “fura” treptat voturile lui Nicușor.

Iar peste vreo 2 săptămâni, Marinarul o să-i reamintească lui Plicușor că a zis public că se va retrage în favoarea unui candidat mai bine plasat al dreptei. Și-atunci, ca-n Caragiale, o s-o vedem pe Gabi Firea, care azi e bucuroasă de intrarea lui Băse, insistând ca Nicușor să nu se retragă.

Aaaaaa, pe unde vor fi KlauSILĂ și LuCOVID?! Pe sub pat”, a spus Cozmin Gușă.