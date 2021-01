Nicuşor Dan a început SCANDALUL: L-a dat afară din ședință pe un important director când a auzit că prețul unei bănci este 5.000 de lei

Primarul general, Nicuşor Dan, a avut joi o dispută cu directorul economic al Administraţiei Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB) Răzvan Niţu, care a afirmat că preţul unei bănci este 5.000 de lei, fiind necesare 3.000 de bănci. Primarul l-a întrebat ”Vă bateţi joc de noi?” şi l-a invitat să părăsească şedinţa în care se discuta bugetul Primăriei Capitalei. Răzvan Niţu a confirmat incidentul şi a declarat că a plecat bulversat de la şedinţă şi că nu a îneţels unde a greşit. El a susţinut că într-un parc monument nu poţi pune orice bancă şi că există şi bănci antivandalism, pentru care mentenanţa e mai uşoară.

Surse participante la discuţie au relatat că primarul general l-a întrebat pe Răzvan Niţu cât costă o bancă, replica acestuia find că preţul este de 5.000 de lei şi că sunt necesare 3.000 de bănci.

Citește și: Rareș Bogdan aruncă-n aer ultimul scenariu! ‘Nu se pune problema’

”Vă bateţi joc de noi?”, l-ar fi întrebat primarul Nicuşor Dan, care l-a rugat să părăsească sala.

Contactat telefonic de News.ro, directorul economic la Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement a declarat: „A fost o şedinţă de prezentare a proiecţiei de buget pe 2021. S-a ajuns la discuţia cu numărul de bănci şi costul aferent bugetat. Directorul economic trebuie să colecteze toate informaţiile din departamente şi fiecare cifră are o cercetare de piaţă în spate. Nu apar că aşa le-a scris cineva”.

Citește și: PSD pune tunurile pe PNL și USR: ‘Noi propunem un buget pentru dezvoltare, nu un buget pentru înghețare’

El a explicat: „Discuţia a fost: «Cât costă?». «Conform documentaţiei, e bugetată la 5.000 de lei».Am părăsit sala neînţelegând unde e greşeala directorului economic. Nu îmi găsesc explicaţii. Nu ştiu dacă domnul primar avea alte informaţii”.

Niţu a adăugat că, în prezent, în parcurile din Bucureşti sunt 5.000 de bănci şi este de părere că ar fi necesare chiar mai multe.

Citește și: Video Adrian ‘Beleaua’ Corduneanu se pregătește de război! ‘Îmi iau un cuțit frumos. Tot înainte, ca rușii!’

„Dacă ai de gând să le schimbi, trebuie să vezi câte şi-au depăşit durata de viaţă, câte reprezintă un pericol, ce costuri de mentenanţă presupun şi dacă merită. Nu înseamnă că execuţia e la acelaşi cost cu bugetarea. Am plecat bulversat de la şedinţă. Nu am înţeles unde am greşit. Conform documentelor, o bancă avea valoarea asta, de 5.000 de lei. Asta nu înseamnă că se cumpără la 5.000 de lei. Poate fi la 2.800 de lei, în funcţie de caracteristicile tehnice. Într-un parc monument nu poţi pune orice bancă. Există şi bănci antivandalism, pentru care mentenanţa e mai uşoară”, a afirmat el.

Răzvan Niţu este hotărât ca vineri să verifice „întreaga documentaţie care a stat la baza acelei cifre, dacă e studiu de piaţă, fezabil”.

Citește și: Traian Băsescu: Avem obligația să luăm măsuri de prevenire a prăbușirii construcțiilor la cutremur

El a subliniat: „Proiecţia de buget e una, execuţia e alta. Poate să pară o sumă mare, da, până nu există o explicaţie, până nu analizezi... Dacă cineva din sala aia de şedinţe poate să îmi reproşeze ceva din punct de vedere profesional, îmi asum, dar nu e cazul. Nu mi-a picat bine situaţia asta, nu e o situaţie plăcută. Nu mi s-a întâmplat până acum. Repet, nu ştiu cu ce am greşit”.