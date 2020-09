Nicușor Dan, declarații de ULTIMĂ ORĂ despre înscrierea în PNL, după victoria la Primăria Capitalei

Nicușor Dan participă, astăzi, la o ședință a conducerii PNL. Acesta a fost invitat după ce a câștigat Primăria Capitalei. Nu doar atât, dar Dan a primit și o invitație de a se înscrie în PNL, invitație pe care nu a refuzat-o.

"Am fost invitat la ședința de conducere a PNL și am venit cu plăcere. E un partid care m-a susținut puternic în alegerile locale. Am venit să reafirm colaborarea mea cu ei", a declarat Nicușor Dan.