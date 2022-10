Nicuşor Dan dezvăluie că a fost amendat pentru că nu și-a plătit parcarea

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a explicat că înainte oamenii nu plăteau parcarea deoarece nimeni nu făcea controale. Acum se fac controale şi chiar se dau amenzi. Edilul a precizat că el însuşi a fost amendat pentru că a uitat să prelungească plata parcării prin SMS, anunță News.ro.

Nicuşor Dan a precizat la Digi24, joi seară, că regulamentul de parcare a fost votat în 2019, dar abia acum a fost pus în aplicare pentru a încuraja oamenii să folosească transportul în comun.

”A fost un regulament care s-a votat de Consiliul General în 2019, fosta administraţie nu a avut curajul să îl implementeze. Adică acele locuri care sunt marcate să fie să plătite, taxate. Am făcut ca acele locuri să se plătească 5 lei ora. Nu am făcut asta ca să luăm bani de la bucureşteni, dimpotrivă, am făcut asta ca să încurajăm oamenii, treptat să folosească transportul în comun”, a declarat Nicuşor Dan.

Primarul general al Capitalei a dezvăluit că el însuşi a fost amendat.

”Înainte nu plăteau parcări pentru că, deşi erau panouri care spuneau că trebuie să plătească, oamenii au aflat că nu există nimeni care să controleze. Acum se controlează. Dăm amenzi, şi eu am luat în parcarea din jurul primăriei. Aveam o conferinţă de presă, trebuia să prelungesc prin SMS ora, m-a sunat cineva şi am uitat să fac asta şi am ieşit din cât am plătit”, a declarat Nicuşor Dan.

Întrebat de ce mai e nevoie de parkometre, Dan a explicat că peste tot în lume sunt astfel de dispozitive.

”Fie că plăteşti prin SMS, fie prin aplicaţie, e un procent de încasări pe care îl ia intermediarul. Peste tot în lume sunt parkometre. Nu e aşa de scump, mai scump e că aveam 10.000 de locuri, când ar trebui să avem 300.000 de locuri de parcare. Vrem să mărim locurile de parcare, vrem să ajungem să avem tot ce e în interiorul inelului central, să fie cu albastru şi să avem un abonament pentru rezidenţi. Termnul optimist este un an”, a declarat Nicuşor Dan.