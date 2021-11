Nicușor Dan, discuții cruciale cu șeful Termoenergetica: ce se va întâmpla cu preţul gigacaloriei în Bucureşti

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a convocat o şedinţă cu directorul general al Termoenergetica Bucureşti SA, Claudiu Creţu, şi liderii grupurilor politice din CGMB.

Şedinţa a început la ora 14,00, au precizat reprezentanţi ai municipalităţii, pentru AGERPRES, iar discuţiile vizează preţul gigacaloriei în Bucureşti şi situaţia sistemului de termoficare, în general.

Nicuşor Dan declara vineri că Primăria Capitalei poate mări subvenţia pe care o acordă în acest moment pentru termoficare şi ar putea plăti 100 - 200 de milioane de lei în plus faţă de cele 950 de milioane de lei alocate în acest an. El sublinia însă că decizia aparţine Consiliului General al Capitalei.Edilul general menţiona că, până în acest moment, preţul de producţie a gigacaloriei a fost de 206 lei, la care se adăugau 220 de lei pentru distribuţie şi transport, plus TVA de 19%, rezultând un preţ de 506 lei pentru gigacalorie. Din acest preţ de 506 lei, populaţia a plătit 164 de lei, restul de 340 de lei fiind suportat de PMB.Potrivit deciziei ANRE, în acest moment, preţul de producţie este de 329 de lei plus TVA.Nicuşor Dan mai atrăgea atenţia asupra faptului că, de la 1 ianuarie 2022, TVA urmează să fie diminuată la 5% pentru producţia şi pentru transportul de energie termică. "Deci, o să avem o diminuare din punctul de vedere al TVA. Adică, începând cu 1 noiembrie, va fi 329 de lei plus 19%, iar din ianuarie o să fie 329 plus 5%", explica el.