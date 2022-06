Nicuşor Dan duce mai departe moda lucrărilor nerecepționate: Podul Basarab nu este recepționat nici acum, după 10 ani de la inaugurare

Primarul general al municipiului Bucureşti, Nicuşor Dan, afirmă că în Capitală există „foarte multe lucrări pentru care s-au investit banii publici” dar pentru care nu s-a făcut recepţia la finalizarea lucrărilor un exemplu în acest sens fiind chiar sediul Primăriei.

„Da, din păcate sunt foarte multe lucrări pentru care s-au investit banii publici şi care nu s-a mers cu ele până la recepţie. Inclusiv sediul Primăriei Capitalei nu are în momentul de faţă recepţie. Funcţionăm acolo. Pentru multe din lucrările care s-au făcut de către Primăria municipiului Bucureşti, recepţia trebuie să fie făcută la momentul încheierii lucrărilor, numai când a fost o... în fine, nu a fost o preocupare. Direcţia investiţii nu e cea mai, cum să spun, fiabilă din Primăria municipiul Bucureşti. Acum am început pentru că nu mai suntem la momentul la care chiar s-au terminat recepţiile acolo unde noi am terminat investiţia, cum e parcarea de la Cora Pantelimon, am şi făcut recepţia şi s-a dat drumul la perioada de garanţie”, a afirmat primarul general al Capitalei duminică, la Prima Tv.

În ceea ce priveşte podul Basarab, care de aproximativ un deceniu, are lucrările terminate fără a fi fost recepţionate oficial, edilul spune că este nevoie de o expertiză, să fie realizate reparaţiile care trebuie plătite în condiţiile în care podul nu mai este în garanţie, iar apoi trebuie semnat un contract de mentenanţă, scrie news.ro.

Întrebat dacă este un pericol în acest moment podul de la Basarab, edilul a răspuns: „ O să ne spună expertiza, eu cred că nu”, menţionând că în trei luni va fi realizată această expertiză. .

În ceea ce priveşte alte mari lucrări de infrastructură care nu au recepţia realizată, primarul spune că „mai sunt câteva” iar obiectivul primăriei este ca până la sfârşitul 2023 „tot ce înseamnă mari lucrări de infrastructură să aibă expertiza care să ne spună unde suntem şi dacă e nevoie de mentenanţă”.