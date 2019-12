Nicușor Dan intervine în scandalul din USR - Ce spune despre excluderea Olimpiei Ardelean

Nicușor Dan, invitat la Interviurile LIVE Digi24.ro, despre scandalul din USR, Războiul cu Vlad Voiculescu și ce vrea să facă pentru București.

Despre scandalul din USR: evit să mă pronunț, a fost o discuție care a început după amiaza și s-a prelungit pentru că discuțiile au fost tensionate. Doamna Ardelean intră în categoria de opinie și nu poți să sancționezi un membru de partid pentru delict de opinie.

Sancțiunea de excludere pentru opinie o consider nejustificată. Partidul ăsta e un partid special, cu democrație internă.

Eu sper să existe o decizie înțeleaptă, urmează ca Biroul Național să se pronunțe, eu sper ca partidul să ia o decizie înțeleaptă pe care să o poată livra publicului.

Despre relația cu USR: am o relație foarte bună cu USR București, în programul meu au contribuit mult membrii partidului, ei sunt cei care au făcut opoziție la Gabriela Firea. Am avut o relație de colaborare bună pe București.

A fost o ședință la care am fost invitat, am discutat cu ei și au validat consfințirea susținerii mele la candidatură.

De ce nu s-a reînscris în partid: A fost o decizie pe care am luat-o, care mi s-a părut că nu se potrivește cu ce spusesem eu înainte. Există sprijinul USR București.

Decizia de acum doi ani și jumătate a fost foarte dureroasă din punct de vedere personal,. Acum da, este un avantaj să fiu independent, o să fie foarte greu ca PNL să sprijine un candidat al Alianței USR PLUS, avantajul meu e că e mai ușor să fie sprijinit un candidat independent.

Despre candidatura sa susținută de PNL: Am discutat cu PNL, am discutat și cu PMP, nu o să dezvălui ce am discutat