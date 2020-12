Nicușor Dan: 'Opțiunea mea pentru alegerile de duminică este Partidul Național Liberal'

Primarul general Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că la alegerile parlamentare va vota PNL, chiar dacă este fondatorul USR. „Nu vreau să spun mai multe despre USR și mai ales nu vreau să intru într-o polemică cu un partid care m-a sprijinit în alegerile locale”, spune Dan, potrivit Mediafax.

Nicușor Dan a anunțat că alegerile din 6 decembrie sunt „cruciale pentru România și pentru București” și este important să fie ales „un Guvern care va fi în legătură și cu autoritățile locale și cu președintele”. În plus, el consideră că este „obligatoriu să trimitem PSD în Opoziție”.

„Opțiunea mea pentru alegerile de duminică este Partidul Național Liberal. Consider că un Guvern PNL puternic este cea mai bună variantă pe care o are România în acest moment. O să răspund la întrebarea evidentă care se ridică, și am să spun așa: chiar dacă sunt fondatorul USR-ului, consider cu toată onestitatea că PNL-ul este varianta cea mai bună pentru România astăzi. Nu vreau să spun mai multe despre USR și mai ales nu vreau să intru într-o polemică cu un partid care m-a sprijinit în alegerile locale”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan consideră că PNL are cel mai solid program de de guvernare, are o componentă importantă de dezvoltare și „cea mai bună variantă de prim-ministru, pe Ludovic Orban”.

Nicușor Dan a candidat independent la alegerile locale, sprijinti de PNL și USR.