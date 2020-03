Nicușor Dan, replică dură la atacul lui Moise Guran: îl aștept să vină public

Susținerea lui Nicușor Dan de către PNL la Primăria Capitalei nu este văzută cu ochi buni de către Moise Guran, cel care spunea că Nicușor Dan nu vine cu un program convingător în aceste alegeri. Nicușor Dan îi transmite că în cazul în care are un program mai bun îl așteaptă și îl vor discuta public.

„E democrație, fiecare spune ce vrea. Dacă Moise are un program mai bun, îl aștept să vină cu el public, eventual să candideze. Nu vreau să intru în acest tip de polemici. Și pe persoană, și program, am susținerea partidelor de Opoziție. Am candidat în 2012 prima dată, ca independent, și am făcut 9%. În 2016 am candidat cu USB, devenit între timp USR, și am făcut 30%, fiind al doilea. Evident că liniile de program sunt aceleași, că problemele Bucureștiului sunt aceleași, ultimele administrații nu le-au rezolvat: probleme cu traficul, poluarea, clădirile cu risc seismic, termoficarea, dezechilibrul financiar. Există și soluții pe care orașele ocicdentale le-au găsit acum 40 de ani și noi trebuie să le aplicăm și există mici diferențe specifice de cum le aplicăm”, a spus Nicușor Dan, la B1 TV.