Nicușor Dan spulberă mitul 'gospodarului Piedone': 'E omul care se plimbă cu un walkie-talkie'

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a vorbit în această seară la B1 TV despre noile schimbări de tabere în ceea ce privește candidații pentru București.

Deși Cătălin Cîrstoiu a fost retras și fostul primar Gabriela Firea i-a luat locul, Nicușor Dan afirmă că nu o consideră pe aceasta drept principalul său adversar. Conform lui Nicușor Dan, "din tabăra electorală de stânga, în acest moment, Piedone atrage mai multe voturi decât Gabriela Firea", a declarat el., referindu-se la sondajul recent comandat de el.

„Știți că eu am făcut un sondaj pe care l-am făcut public acum 2-3 zile, și am mai făcut public un sondaj în urmă cu circa o lună, și din sondajul ăla am dat un singur slide, ceea ce părea varianta mai probabilă, atunci, eu, Piedone, Burduja, și mai era un slide, care era eu, Piedone, Gabriela Firea și în slide-ul ăla rezultă că din bazinul PSD, stânga PSD, Cristian Popescu Piedone ia mai mult decât Gabriela Firea. Din bazinul ăsta, PSD stânga, Cristian Popescu Piedone ia mai mult“, a spus Nicușor Dan. "Lupta continuă între mine și Piedone", a recunoscut Nicușor Dan. "În situația în care Piedone se retrage, va fi aceeași luptă între dreapta și stânga, sau PSD", a mai adăugat el.

În ceea ce privește "mitul gospodarului" care îl înconjoară pe Piedone, omul cu roaba și sapa, Nicușor Dan spune că a observat că proiectele mari sunt complet evitate. "Am mult respect pentru oamenii care îl apreciază pe Cristian Popescu Piedone, și cred că sunt păcăliți de acest domn care se plimbă cu walkie-talkie în mână și pretinde că rezolvă problemele sectorului... Am făcut o plimbare prin sectorul 5 și am văzut străzi închise de 10 ani, școli închise de 10 ani... (...)... Este bun doar la aceste lucruri mici. Dacă o asociație de locatari are nevoie de ceva, vine și pune băncuțe. Sectorul este relativ curat, firma care face curățenia o face destul de bine. Dar când vine vorba de proiecte mai complexe, cum ar fi reabilitarea unei școli, deja nu mai face față", a apreciat Nicușor Dan.

În ceea ce privește modul în care ar arăta o eventuală dezbatere electorală, Nicușor Dan este circumspect: "Am fost într-o dezbatere TV scurtă cu domnul Piedone, el ieșea din direct și eu intram și ne-am intersectat câteva clipe. Și l-am întrebat dacă vrea să participe la o dezbatere într-un studio, să vedem cu cifre, câte fonduri europene a atras unul, câte tramvaie a achiziționat celălalt. Și a bâlbâit-o...", a mai spus Dan.