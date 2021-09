Nigel Kennedy şi-a anulat un concert acuzând organizatorul că nu îi permite să interpreteze piese de Jimi Hendrix

Violonistul britanic Nigel Kennedy şi-a anulat un concert la Royal Albert Hall din Londra, cu doar câteva zile înaintea evenimentului, acuzând organizatorul, postul de radio Classic FM, că nu i-a permis să interpreteze piese din repertoriul lui Jimi Hendrix, informează luni publicaţia The Guardian, potrivit Agerpres.

Kennedy a afirmat că decizia prin care postul de radio, pe care muzicianul a spus că îl va denumi de acum înainte ''Jurassic FM'', l-a anunţat că preferă ca el să interpreteze ''Anotimpurile'' lui Vivaldi în spectacolul de miercuri este ''plină de prejudecăţi culturale'' şi constituie ''segregare muzicală''.

Violonistul intenţiona să interpreteze muzică din repertoriul lui Hendrix alături de Chineke! - o orchestră alcătuită din tineri muzicieni de culoare şi de diverse origini etnice -, însă i s-a spus că legendarul star rock ''nu este potrivit'' pentru publicul ţintă al postului de radio. Classic FM, organizatorul evenimentului, l-a anunţat că preferă ca violonistul să interpreteze ''Anotimpurile'', de Antonio Vivaldi.

Nigel Kennedy afirmă că a simţit că nu are altă opţiune decât să se retragă din concert după ce postul de radio i-a adus la cunoştinţă decizia sa.



''Este segregare muzicală'', a spus el. ''Dacă s-ar aplica oamenilor, ar fi ilegală. Dacă o astfel de mentalitate nu poate fi eliminată în domeniul artelor, atunci înseamnă că încă nu am rezolvat problema prejudecăţilor. Este mult mai gav decât faptul că eu m-am supărat puţin. Ideile preconcepute în muzică sunt îngrozitoare. Cu alte cuvinte, au spus că locul lui Hendrix este în Marquee Club, dar nu şi în Albert Hall'', a mai spus muzicianul.



Nigel Kennedy, cel mai bine vândut violonist al tuturor timpurilor, a înregistrat un succes internaţional cu discul ''Anotimpurile'', de Antonio Vivaldi, lansat în 1989. Este totodată un vechi fan al lui Hendrix. În 1999, a lansat ''The Kennedy Experience'', o colecţie de opt interpretări clasice printre care şi ''Purple Haze'' şi ''Third Stone from the Sun'', de Hendrix.



Cu prilejul concertului organizat de Classic FM, plănuise să interpreteze una dintre cele mai cunoscute piese ale lui Hendrix, ''Little Wing'', cu ''linia sa melodică celtică'', într-o nouă interpretate, în stilul lui Ralph Vaughan Williams, care a fost inspirat de muzica celtică.



Postul de radio Classic FM a refuzat să comenteze incidentul, potrivit The Guardian.