No One Sings Like You Anymore, album de coveruri interpretate de Chris Cornell a fost lansat

Albumul „No One Sings Like You Anymore”, cu versiuni ale unor celebre piese interpretate de muzicianul Chris Cornell care a murit în urmă cu trei ani, a fost lansat vineri de administratorii drepturilor sale, potrivit news.ro.

Colecţia cuprinde zece piese înregistrate în 2016, pe care însuşi fostul lider al trupei Soundgarden le-a selectat, potrivit anunţului.

Între piese se numără „Watching The Wheels” - John Lennon, „Sad Sad City” - Ghostland Observatory, „Jump Into The Fire” - Harry Nilsson, „You Don’t Know Nothing About Love” - Carl Hall, „Showdown” - Electric Light Orchestra, „To Be Treated Rite” - Terry Reid, „Stay With Me Baby” (lansată iniţial pentru serialul „Vinyl” al HBO) - Lorraine Ellison, „Get It While You Can”, celebră datorită interpretării date de Janis Joplin, şi o nouă abordare a „Nothing Compares 2 U”, scrisă de Prince.

Albumul se încheie cu „Stay With Me Baby”, care a fost interpretată de Bette Midler în filmul „The Rose” (1979).

Coverul „Patience” (Guns N’ Roses) făcut de Cornell, care a fost lansat anul acesta în ziua în care el ar fi împlinit 56 de ani, este de asemenea inclus în colecţie.

Pentru înregistrările de pe album, Cornell şi Brendan O’Brien au interpretat la toate instrumentele. O’Brien este şi producătorul discului şi cel care l-a mixat.

Albumul va fi lansat în format fizic pe 19 martie.

Tracklist „No One Sings Live You Anymore”: Get It While You Can; Jump Into The Fire; Sad Sad City; Patience; Nothing Compares 2 U; Watching The Wheels; You Don’t Know Nothing About Love; Showdown; To Be Treated Rite; Stay With Me Baby.