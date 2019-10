Noaptea Albă a Galeriilor ține vineri a 13-a ediție, cu evenimente în 14 orașe

Noaptea Albă a Galeriilor/NAG intră vineri în al 13-lea an de existență cu un program nocturn de artă contemporană care se va desfășura în București și alte 13 orașe din țară, anunță organizatorii evenimentului, anunță MEDIAFAX.

Galerii de artă, muzee, institute culturale, spaţii alternative, huburi creative şi ateliere de artist din București, Alba Iulia, Arad, Braşov, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Miercurea Ciuc, Petrila, Reşiţa, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Târgu Mureş și Timişoara își vor deschide porțile publicului pentru o a 13-a ediție care stă, doar simbolic, sub semnul ghinionului și al superstiției.

Nu mai puțin de 68 de spații, galerii, spații alternative, huburi creative, ateliere de creație și-au anunțat participarea la NAG numai în București. Lor li se adaugă pentru al treilea an spațiul Scena 9 unde se pun întrebările ”ce au de a face aztecii cu o casă aflată în centrul Bucureștiului care a aparținut familiei regale?” și ”Ce au de a face amerindienii cu istoria orașului, cu istoria oamenilor care s-au perindat prin această casă?”

”Zidurile curții Rezidenței BRD Scena9 poartă imaginile unei istorii care aparține strămoșilor altui loc spusă stângaci într-un amestec alandala de zeități aztece și elemente de iconografie bizantină băgate în această poveste total «pe lângă». «Istorii pe din afară» este prima intervenție pe acești pereți integrată în procesul de transformare prin care spațiul Rezidentei BRD Scena9 a trecut în ultimii trei ani. În 2016 Rezidenta BRD Scena9 își deschidea publicului oficial pentru prima data porțile prezentând un proiect special al ediției aniversare NAG care prezenta publicului bucureștean zece discursuri curatoriale ale celor zece orașe participante la acest eveniment reuninte într-un «No Man’s Land». Trei ani mai târziu NAG continua seria de proiecte focus la Rezidența BRD Scena9 cu «Istorii pe din afară / Outside Histories», un proiect care transformă pereții din curtea Rezidentei și adauga un nou strat al unei noi istorii peste ceea ce probabil va rămâne cea mai «pe din afară» istorie din multele suprapuse. NAG invită primii patru artiști într-un prim episod al «Istoriilor pe din afară», patru nume cunoscute publicului: Pisica Pătrată, Robert Obert, Maria Bălan și John Dot S. Vom vernisa «pe bune» acest proiect care va avea loc în curtea Rezidentei BRD Scena9 pe durata desfășurării evenimentului Noaptea Albă a Galeriilor NAG între orele 19.00 – 03.00 prin finalizarea într-o sesiune de «live painting» în prezența publicului a acestei prime părți din «Istorii pe din afară»”, arată inițiatorii.

În spațiul Tranzit.ro, din București, Claudiu Cobilanschi, Olivia Mihălțianu și Raluca Popa propun ”Cercetări artistice asupra plantelor”. Spațiul Halucinarium - Triaj creativ show-ul de grup “Tree of Digital Life. New Environmental Imagining”, curatoriată de Carmen Casiuc, ce prezintă trei instalații realizate de artiștii digitali Thea Lazăr, George Crîngașu și Matei Dumitriu, alături de două concepte de design ambiental sustenabil, semnate de Andreea Brăescu și Luisa Balaban. Expoziţia reconceptualizează natura și relația noastră cu ea din perspectiva transformărilor economice, organizaţionale şi culturale pe care noua eră a globalizării digitale le aduce cu sine. În același spațiu, de la ora 21.00, Nost.Algae este un proiect de cercetare ambientală sustenabilă iniţiat de Luisa Balaban ce explorează posibilităţile estetice, ambientale şi socio-economice ale vopselurilor naturale pentru textile prin pigmenţi extraşi dintr-o varietate de alge şi alţi compuşi alimentari.

Bucureștenii pot vizita și expoziția ”Formele sufletului”, care prezintă artiști spanioli la Instituto Cervantes. "Las formas del alma" este o expoziție care prezintă lucrările a paisprezece artiști spanioli, Chechu Álava, María Bueno, Soledad Córdoba, Antonio F. Alvira, Santiago Lara, Mireya Martín Larumbe, Vicky Méndiz, Paula Noya, Mapi Rivera, José Luis Serzo, SUSO33, Yolanda Tabanera, Marina Vargas și Juan Zamora, un demers curatoriat de Susana Blas. Kube Musette, Green Hours jazz&theatre-café & Grupul pentru Dialog Social (GDS) propun Animest VR Experience, proiecții puse la punct împreună cu Loop Virtual Reality Solutions. Și MARe/Muzeul de Artă Recentă participă la Noaptea Albă a Galeriilor - NAG 2019 la exact două zile (și nopți) după ce a împlinit un an de la deschiderea sa oficială, din 9 octombrie 2018, accesul publicului fiind posibil până la miezul nopții.

La noaptea albă a galeriilor și-au anunțat deja participarea 14 spații la Brașov și tot atâtea în Cluj-Napoca, 12 spații în Iași, 10 spații, din Sibiu și la fel în Târgu Mureș și Timișoara, 7 spații, în Arad, 6 spații, la Craiova, 3 spații, pentru Miercurea Ciuc, 1 spațiu, în Alba Iulia (framm's), Petrila (Mina Petrila), Reșița (Universitatea ”Eftimie Murgu”) și Sfântu Gheorghe (Spațiul Expozițional de Artă Contemporană Magma).

La Alba Iulia, Ioana Ciolea si Bianca Ignat prezinta o serie de fotografii pe film alb-negru. Filmele au fost developate manual, iar imprimarea a fost realizata pe hartie fotografica, folosind un aparat de marit.

La Arad, alături de spațiile atelierelor și galeriilor ce participă la NAG, Muzeul de artă inaugurează expoziția multimedia MAFA6/dig:it, care include lucrări semnate de artiști și proiecte printre care se numără Thea Lazăr, Adrian Ganea, Flaviu Rogojan, Edith Lazăr, Adela Muntean, Ioana Vreme Moser, Monika Dorniak, Levente Kozma, Sergiu Sas, LAPSUS, Josepha Blanchet, Alex Halka, gH, Bogdanator, Electric Brother, Carlos Fernandez, Sergio Rojas Chaves, Stephanie Williams, Spam Index, kinema ikon, AIA, Adriana Oprea, Olga Stefan, Horea Avram, Cristian Nae, Sabin Bors, Ion Indolean și George Sabău.

Artistul George Roșu deschide la ora 18.05, în Tipografia din Brașov, expoziția ”Dorință cu autorizație”, un proiect de street art prin care răspunde la întrebarea ”Cum ar fi dacă am folosi canalele de comunicare comerciale sau publicitare (bannere, spoturi tv, ad-uri) pentru educație (și artă)? Este un enunț simplu, o propunere, o dorință”. Roșu expune și la Cluj Napoca, în White Cuib, ”Castanii sunt bolnavi (Desene urâte)”.

Tot în cadrul NAG are program prelungit și prima expoziție din România de design multisenzorial, SENSORIA. Expoziția este deschisă vizitatorilor între până pe 12 octombrie la Palatul Urania din Cluj. Publicul poate interacționa cu lucrările designerilor cu ajutorul văzului, mirosului, auzului, atingerii și al gustului. Expoziția este organizată de Cluj Design Days și acompaniată de un design happening, un fashion show și tururi ghidate pentru copii. În același oraș, la Quadro 21 Gallery, este expusă instalația The End of Caresses. Taurus, de Enric Fort Ballester, care pornește de la visul Faraonului din Geneza, 41.

La Craiova, Ordinul Arhitecţilor din România- Filiala Teritorială Oltenia găzduiește anuala de arhitectură, cu o tematică ”legata de buna practica profesionala si alinierea la tendintele internationale”.

La Digital:Canvas, în Timișoara, Livia Mateiaș propune o instalație Multimedia și Performance folosind un Ficus Ginsenf Bonsai, iar în Calpe Galery, în cadrul expoziției ”Între noi / Inbetween Us”, cu lucrări de Delia Călinescu, Dragoș Neagoe, Răzvan Neagoe, Mălina Ionescu, Ada Muntean, este programată, de la 19.00, proiecția ”Visul lui Ion Petrișor”, de Dragoș Neagoe, într-un eveniment colateral al Bienalei Art Encounters.

”Temporalitati subiective” este titlul expoziției care își închide porțile chiar după NAG, la Galeria Labirint, de la Casa de Cultură din parcul Copou, din Iași. Cezara Moraru și Ioana Palamar explorează conceptul de ”«timp», de la ființa concretă la o formă pură şi subtilă a intuiţiei, la timpul contemplației și timpul generat de conflictul dintre identitate şi diversitate. Tot în Iași, un (anti)cult al personalității are în vedere artista Larisa Danilov, cu instalația ”Prey4me”, la Galeria Nicolae Tonitza.

Ion Barbu expune la Petrila, Mad Ion, o serie de caricaturi care îl surprind pe Ion Iliescu. După deschiderea expoziției, la ora 20.00, de la20.15, artistul oferă un tur ghidat al muzeelor și galeriilor petrilene.

Deschis de NAG, este și Muzeul Jocurilor Video, din Reșița, o iniţiativă privată, realizată cu sprijinul Universităţii "Eftimie Murgu", ce îşi propune să prezinte istoria si evoluţia jocurilor video. Piesele expuse acoperă un interval de timp cuprins între 1976 până în prezent. Colecţia este compusă din cabinete arcade, piese ce prezintă evoluţia consolelor de jocuri video şi a consolelor portabile, piese ce prezintă modul în care designul gamepad-urilor a progresat de-a lungul anilor precum şi a accesoriilor utilizate alături de console.

Alexandru Cinean, Trif Alin dedică ”reCREAT”, în Strada Filarmonicii nr.23, din Sibiu, picturii , sculpturii şi graficii.

Tot în Sibiu, proiectul Frame the Besct îi pune pe Alexandru Bunescu, Alexandru Cinean, Andy Ciocan, Pavala Sergiu, Raluca Elena Cosareanu și Tara von Neudorf în fața publicului în mai multe spații din oraș, de la Atelierul de rame, la Turnul vechi.

Ion Grigorescu expune la Târgu Mureș, în Camera K'Arte, ”Marica”, un demers provenit ”dintr-o documentație asupra anilor 1970-1978 o adevărată ploaie de imagini fotografice, un desen aproape neîntrerupt, un portret din neîncetată cercetare”.