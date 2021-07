Noaptea Albă a Scurtmetrajelor de Animaţie va avea loc sâmbătă, la Cinema Muzeul Ţăranului

Publicul cinefil de toate vârstele este aşteptat, sâmbătă, între orele 18,00 - 2,00, la Noaptea Albă a Scurtmetrajelor de Animaţie, care se va desfăşura în premieră la Cinema Muzeul Ţăranului Bucureşti.

Proiecţiile realizate cu această ocazie sunt filme de autori din diferite colţuri ale lumii şi vor avea loc atât în sală, cât şi în grădina de vară, potrivit agerpres.ro.

"Cu ocazia Festivalului Internaţional de Film de Animaţie - ABIFF 2021, deschidem şi grădina de filme din acest an, cu un program cu totul şi cu totul special în cadrul ABIFF, denumit "Italia sub lupă" şi care este dedicat scurtmetrajelor de animaţie recente din Italia, prezentate în festivaluri internaţionale de prestigiu, ale unor autori cu o puternică viziune artistică. Avem şansa apoi să vedem animaţii sub clar de lună până dimineaţa devreme într-un program dinamic, divers, cu filme care se potenţează reciproc", afirmă Mirona Radu, coordonator Cinema Muzeul Ţăranului, citată într-un comunicat transmis joi AGERPRES.

Noaptea Albă a Scurtmetrajelor de Animaţie are loc în cadrul Festivalului Internaţional de Film de Animaţie - ABIFF.

Festivalul va debuta în perioada 9 - 11 iulie în Bucureşti şi în alte peste 30 oraşe din ţară şi va continua pe tot parcursul verii.

Pe durata celor trei zile de lansare, festivalul doreşte să capteze atenţia publicului prin difuzarea a sute de scurtmetraje de animaţie, majoritar europene, alese din peste 40 de ţări, proiectate pe 33 de ecrane, confirmate până acum. Acestea pot fi văzute în programul Cinema City (Arad, Bacău, Brăila, Baia Mare, Buzău, AFI Cotroceni Bucureşti, City Park Constanţa, Iulius Mall Cluj-Napoca, Deva, Galaţi, Iulius Mall Iaşi, Vivo Mall Piteşti, Ploieşti Shopping City, Piatra Neamţ, Râmnicu Vâlcea, Suceava, Sun Plaza Bucureşti, Târgu Mureş, Târgu Jiu, Drobeta Turnu Severin, Shopping City Timişoara), Happy Cinema (Bucureşti, Bacău, Bistriţa, Botoşani, Buzău, Sinaia, Piteşti), Cinema Muzeul Ţăranului din cadrul MNŢR din Bucureşti, cinematografele din Reşita, Caransebeş, Petroşani, Braşov, Satu Mare şi Borşa.

Filmele de animaţie din cadrul festivalului se adresează copiilor prin prezentarea unor producţii haioase, pline de şarm, dar şi educative, cât şi publicului adult cinefil, pasionat de filmele de animaţie de autor.