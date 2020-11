Noaptea Cercetătorilor la Muzeul Naţional de Istorie Naturală 'Grigore Antipa', ediţie specială online

Specialiştii Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" vor explica, vineri, de Noaptea Cercetătorilor online, cum se extrage ADN-ul din fructe şi cum se obţin piesele din colecţiile unui muzeu de ştiinţe ale naturii.

Vineri, publicul este invitat să participe la Noaptea Cercetătorilor, ediţie desfăşurată anul acesta online pe pagina de Facebook a Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", potrivit news.ro.

Vizitatorii noştri virtuali vor putea urmări online prezentările făcute de specialiştii muzeului de la orele 17.00, 18.00 şi 19.00, pe https://www.facebook.com/muzeulantipa.

Evenimentul face parte din "Noaptea Europeană a Cercetătorilor, Doing Research at Midnight in ROmania" şi îşi propune sensibilizarea publicului asupra rezultatelor cercetării obţinute prin experimente.

La ora 17.00, Radu Pană, specialist în taxidermie (arta împăierii animalelor), va dezvălui din tainele meseriei de taxidermist. Publicul va afla, cu această ocazie, de ce Laboratorul de Restaurare - Taxidermie are un rol important în conservarea şi restaurarea unor bunuri de importanţă ştiinţifică şi cum se obţin piesele care îmbogăţesc colecţiile unui muzeu de ştiinţele naturii.

De la ora18.00, dr. Andrei Ştefan, specialist în cadrul Laboratorului de Biologie Moleculară, va explica cum se extrage ADN din fructe, un lucru care pare complicat la prima vedere. Cercetătorii amatori vor extrage ADN din fructe utilizând substanţe la îndemâna oricui prin casă precum spirtul, sarea de masă şi detergentul de vase.

La ora 19.00, cei pasionaţi de entomologie vor avea ocazia să participe la prezentarea diverselor tehnici de preparare a fluturilor de Mariana Chioibaşu şi Ionela Marin din cadrul Compartimentului Evidenţă şi Conservare.