Noaptea Cercetătorilor ReCoN-nect 2021 va avea loc, vineri, la Muzeul Antipa

Noaptea Cercetătorilor ReCoN-nect 2021 va avea loc vineri, 24 septembrie, între orele 17.00 şi 21.00, la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Şoseaua Kiseleff nr. 1, potrivit news.ro.

„ReCoN-nect - The Green Deal: Research communications to CommuNities” face parte din seria Noaptea Cercetătorilor Europeni 2021 şi îşi propune în acest an să explice cum cercetarea şi societatea din România contribuie la efortul global de transformare a lumii, în vederea diminuării impactului produs de poluare asupra schimbărilor climatice.

„Într-un context în care ştiinţa şi-a arătat adevărata importanţă pe plan mondial, dar în care evenimentele au scos la iveală şi vulnerabilităţile şi nevoile tot mai acute ale societăţii actuale, noi suntem pregătiţi să vă arătăm modele de cercetători care schimbă lumea în fiecare zi, să scoatem la rampă inovaţii ale ştiinţei, să explicăm şi să implementăm împreună schimbarea atât de necesară”, transmit organizatorii.

Vineri, la Muzeul „Antipa” va fi program special de vizitare, instituţia fiind deschisă între orele 10.00 şi 15.00 (ultimul vizitator va intra la ora 14.00), iar activităţile dedicate Nopţii Cercetătorilor ReCoN-nect 2021 se vor desfăşura în intervalul 17.00 - 21.00 (ultimul vizitator va intra la ora 20.00).

Programul evenimentelor

Între orele 17.00 şi 18.30 - Mini-conferinţe susţinute în holul central de la parterul Muzeului de către Prof. dr. Răzvan Caracaş, cercetător la Centre National de la Recherche Scientifique, Ecole Normale Supérieure, Laboratoire de Géologie de Lyon şi profesor la Universitatea din Oslo, Center for Earth Evolution and Dynamics, dr. Mirel Bîrlan, directorul Institutului Astronomic al Academiei Române şi dr. Luis Ovidiu Popa, directorul Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

Invitaţii speciali ai acestor întâlniri ne vor purta într-o călătorie virtuală în timp, cu 4,7 miliarde de ani în urmă, şi ne vor dezvălui lucruri fascinante despre minerale, roci şi fosile, astronomie, evoluţie biologică şi multe altele.

Între orele 18.30 şi 21.00, curatorul expoziţiei temporare „Moon Impact - a geological story”, dr. Răzvan Caracaş, profesor la Universitatea din Oslo, le dă întâlnire pasionaţilor de astronomie şi geologie la muzeu, pentru a le dezvălui amănunte despre modul cum au luat naştere Pământul şi Luna şi cum au evoluat cele două corpuri cereşti.

Între orele 18.30 şi 21.00, Muzeul va deveni laboratorul tuturor. Vor fi mese la care specialiştii îşi vor etala microscoape, colecţii, planşe şi vor sta de vorbă cu vizitatorii: Savanţi în bucătărie - coordonatori Dr. Ana Maria Krapal, Dr. Andrei Ştefan, Fascinanta lume a detaliilor: universul microscopiei electronice - coordonatori Dr. Rozalia Motoc, Maxim Bâlcu, Oaspeţi nepoftiţi la noi în casă - coordonatori Dr. Elena Iulia Iorgu, Drd. Alexandra Florina Popa, Cum trebuie să preparăm insectele pentru o colecţie de entomologie? - coordonator Dr. Melanya Stan, Metode inedite de colectare a lepidopterelor - coordonator: Dr. Mihai Stănescu, Scarabei mici, coarne mari - coordonator Andreea Cătălina Drăghici, Muzeul şi păsările Bucureştiului - coordonator Dr. Angela Petrescu, Poveştile de succes ale unor „frumuseţi” sinistre - paraziţii păsărilor, coordonatori Dr. Cristina Constantinescu, Angel Irimia, Dr. Costică Adam, Explorări în pandemie - Crustaceele din România - coordonator dr. Ana-Maria Petrescu şi Dr. Iorgu Petrescu, Şerpii, vizitatorii nevăzuţi din grădinile noastre - coordonator Dr. Tiberiu Săhlean, Taxidermia, ştiinţă sau artă? - coordonator Radu Pană,

Participarea la Noaptea Cercetătorilor este gratuită. Vizitatorii vor respecta pe toată durata evenimentului regulile de prevenţie sanitară.