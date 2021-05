Noaptea Muzeelor la Târgu Mureş, sub sloganul 'Păstrăm tradiţia şi ne reconectăm la comunitate'

Directorul Muzeului Judeţean Mureş (MJM), Koppany Bulcsu Otvos, a declarat, joi, că, începând din acest an, la fiecare ediţie a Nopţii Muzeelor va fi ales un slogan sau o temă care să reprezinte specificul manifestării, iar pentru această ediţie va fi "Păstrăm tradiţia şi ne reconectăm la comunitate", potrivit agerpres.ro.

"Muzeul Judeţean Mureş, alături de partenerii săi vă invită la Noaptea Muzeelor 2021, ajunsă la a XV-a ediţie, care va avea loc anul acesta sâmbătă, 12 iunie, începând cu ora 10 şi până la miezul nopţii. De anul acesta, vom alege la fiecare ediţie a Nopţii Muzeelor un slogan sau o temă care să reprezinte specificul Muzeul Judeţean Mureş în raport cu acest eveniment. Anul acesta am ales sloganul: 'Păstrăm tradiţia şi ne reconectăm la comunitate'. Am pregătit un program hibrid, un maraton muzeal de excepţie, în care am îmbinat programul cu publicul vizitator, în peste 20 locaţii din Târgu Mureş şi împrejurimi, cu programul digital care va fi disponibil pe site-ul oficial al muzeului, începând cu ora 18,00 şi care va cuprinde partea nevăzută a muzeului, vom intra în culisele Muzeului Judeţean Mureş", a declarat Koppany Bulcsu Otvos, într-o conferinţă de presă.

Potrivit directorului Muzeului Judeţean Mureş, pentru Noaptea Muzeelor, din 12 iunie, vor fi deschise porţile muzeului pentru expoziţii temporare, permanente şi online, precum şi pentru ateliere interactive şi demonstrative, pentru vizite la Palatul Culturii, Palatul Toldalagi, amblele din Târgu Mureş, precum şi la pavilioanele TIME BOX de la Călugăreni.

"Materiale video în care vom prezenta o parte a patrimoniului muzeal, activităţi în spaţii partenere şi multe alte surprize. Anul acesta, intrarea la eveniment şi la activităţile acestuia va fi liberă, în limita locurilor disponibile", a precizat directorul MJM.

Coordonatorul programului Noaptea Muzeelor 2021, Liliana Lirca, a precizat că, înainte cu câteva zile de Noapte Muzeelor, în data de 7 iunie, va fi inaugurată şi noua pagină web, într-un format mai accesibil, pe care vor fi postate inclusiv materiale video din secţiile muzeului.

"Ne-am mutat într-un format mult mai accesibil publicului, disponibil pentru varianta IOS şi Android, cu puncte de meniu principale care se referă la vizitarea spaţiilor, ateliere, activităţi de pedagogie muzeală şi cele mai importante evenimente ale Muzeului. În punctul de meniu principal Noaptea Muzeelor va fi afişat programul complet al evenimentului în format digital, care va conţine identitatea vizuală, locaţiile şi partenerii evenimentului. De la data inaugurării, până la Noaptea Muzeelor 2021 vor fi 5 zile în care publicul vizitator poate consulta programul NM2021 şi astfel îşi pot REZERVA un LOCUL pentru tururile ghidate programate în spaţiile deschise în 12 iunie 2021 pentru vizitatorii Muzeului Judeţean Mureş. Din data de 12 iune, de la ora 18:00 pe site-ul muzeului va fi disponibil MUZEUL DIGITAL. Acesta va cuprinde materiale video din toate secţiile muzeului şi articole scrise cu un conţinut atractiv pentru vizitatorii virtuali", a precizat Liliana Lirca.

Directorul adjunct al Muzeului Judeţean Mureş, Angela Pop, a arătat că instituţia este, începând din acest an, membru deplin al Reţelei Naţionale a Muzeelor din România (RNMR), care coordonează desfăşurarea Nopţii Muzeelor în ţară.

"La Târgu Mureş, aflată la a XV-a ediţie, Noaptea Muzeelor a atras în fiecare an un public numeros, devenind azi un eveniment mult aşteptat de comunitate, tot mai multe instituţii, asociaţii si organizaţii culturale, voluntari, colaboratori, 'prieteni ai muzeului' s-au alăturat acestui demers cultural, organizat de Muzeul Judeţean Mureş. Ca instituţie publică de cultură, ţinta noastră de-a lungul anilor, a fost de a transforma Muzeul în punct de acces la informatii referitoare la patrimoniul cultural, ca element al identităţii culturale locale şi naţionale, prezentate cât mai accesibil unui public cât mai larg; evenimentul Noaptea Muzeelor a prilejuit - prin activităţi diverse şi atractive: pedagogie muzeală, ateliere pentru copii, târguri de meşteri, expoziţii inedite, conferinţe tematice, manifestări artistice, activităţi interactive pentru vizitatori, precum şi alte activităţi specifice muzeale - stimularea vieţii culturale în cadrul comunităţii noastre şi apropierea acesteia de valorile culturii, a patrimoniului muzeal, redeşteptarea interesului comunităţii locale pentru tezaurul cultural găzduit de muzee", a arătat Angela Pop.