Noi acuzaţii GRAVE la adresa oamenilor Laurei Codruţa Kovesi: Cum ar fi băgat în puşcărie o avocată cu denunţuri false

Ies la iveală noi acuzaţii incendiare la adresa oamenilor şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi. Se pare că un procuror ar fi băgat o avocată la puşcărie prin intermediul denunţurilor false. Probe falsificate, denunțuri la comandă, trocuri cu interlopi pentru anihilarea persoanelor indezirabile. Sunt doar câteva din acuzațiile unei avocate aduse procurorului Andrei Bodean de la DNA Constanța.

Citeşte şi: Schimbare de proporţii în ţara în care au fugit Elena Udrea şi Alina Bica: Cine a ajuns preşedinte în Costa Rica

Femeia susține că a ajuns victimă colaterală într-un dosar de corupție construit de Bodean pentru a se răzbuna pe fostul său prieten, avocatul Sorin Calaigii. 31 decembrie 2011, procurorul Andrei Bodean și avocatul Sorin Calaigii petrec Revelionul împreună. Se știu de ani buni și nu e prima dată când chefuiesc împreună. La un moment dat, magistratul îi face avansuri soției avocatului. În 2012, la puțin timp după petrecere, avocatul îl înfruntă pe procuror și are loc o altercație. În acel moment, Bodean și-a fixat în Calaigii o țintă pentru dosar penal.

Citește și: O vedetă va părăsi pupitrul Știrilor PRO TV! Vestea pe care a primit-o AZI

Și găsește o familie de romi din Constanța cărora le cere să scrie un denunț la comandă în care îl acuză pe avocat de fapte penale. Li se promite scăderea unor pedepse extrem de grele pentru tentativă de omor deosebit de grav. Faptul că denunțurile au fost scrise la comandă este recunoscut chiar de cei care sunt gata să facă târg cu Bodean. În această ecuație este prinsă și avocata Mihaela Bodârlău, o avocată din București, care colabora la vremea respectivă cu Calaigii. I se cer mărturii împotriva colegului, dar și împotriva unei judecătoare bolnave de cancer, în fază terminală.

Este amenințată că dacă nu face acest lucru nu se va mai întoarce liberă acasă la copil. „Discuția în birou a fost așa: Vin eu cu mașina mea sau merg cu dumneavoastră? Și-au zis: Dacă mergeți cu mine, vă întoarceți acasă. Dacă nu, nu știu dacă vă mai întoarceți. Pe drum mi-a spus numele unor judecători. A doamnei Ianca, acum știu că e femeie, am crezut că e bărbat, Coadă Ciprian, îl cunoșteam pentru că era judecător în dosar, Mitu, era judecător în dosar, doamna Frangu, fusese judecător în dosar, dar apoi plecase dânsa și a venit Coadă Ciprian și Iepure. Și m-a întrebat: Ce știți despre ăștia? Am zis: Mitu e judecător în dosar, Coadă este judecător în dosar și doamna Frangu a fost judecător. Și despre Ianca și Iepure, ce puteți să ne spuneți? Păi nu-i cunosc! Păi și ăștia au luat șpagă de la Sorin. Atunci mi-a explicat că are nevoie de un denunțător bun. Voia să bage la închisoare pe doamna Frangu, care a și murit”, a declarat avocata Bodârlău, conform Antena 3.