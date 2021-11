Noi ACUZAȚII GRAVE la adresa procurorului general al Republicii Moldova: 'Schemele dezvăluite de mine în 2019 au fost preluate, iar dosarele falsificate'

Acuzații grave la adresa procurorului general suspendat al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, și a adjunctului său, Ruslan Popov, de asemenea suspendat! Potrivit fostului șef al Întreprinderii de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Deservirea Traficului Aerian MoldAtsa, Sorin Stati, aceștia ar fi contribuit la mușamalizarea dosarelor intentate în 2019 în urma unor dezvăluiri făcute de el. Declarațiile au fost făcute, recent, în cadrul unei emisiuni de la un post de teveliziune din țara vecină.

În anul 2019, fostul șef al Întreprinderii de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Dezervirea Traficului Aerian „MoldAtsa”, Sorin Stati, a făcut mai multe dezvăluiri în cadrul unor emisiuni de la posturile de televiziune din țară vecină, înclusiv ce prevedeau mai multe scheme de contrabandă care ar fi fost puse în realizare cu suportul unor angajați din cadrul Ministerul Afacerilor de Interne, printre care și dezvăluiri despre schemele cu anabolizante.

Ca urmare a acelor dezvăluri au fost deschise dosare penale, însă care pe parcurs ar fi fost falsificate, o spune ex-directorul întreprinderii de stat Sorin Stati.

„Chestiunile date au fost discutate în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate, pentru că eu am expus despre infracțiuni foarte grave și prejudicii foarte mari. Eduard Harunjen atunci a luat decizia și a intentat un dosar penal care era instrumentat de către Procuratura Generală. Ulterior, au fost un șir de acțiuni pe care eupersoal nu le înțeleageam. PG a publicat un comunicat de presă precum că în cadrul acestui dosar penal se întreprind percheziții la Serviciul Vamal și la Poșta Moldovei, după masă cele dou instituții declară că nu au nici un fel de percheziții, iar seara Procurorul General comunică că nu va comenta situația. Deci eu așa și nu am înțeles dacă sau făcut sau nu în acea zi percheziții”, susține Stati.

Ulterior, potrivit lui Stati, pentru a mușamaliza acest dosar și pentru a nu permite documentarea persoanelor vizate, conducerea Procuraturii Generale a decis să transmită dosarul în gestiunea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

„Deoarele în perioada guvernării partidului socialist, schmele date au continuat să lucreze, ele parțial au fost preluate către alți ”eroi ai patriei”, pațial au fost continuate de către ceilalți pe care eu i-am numit în acele dezvăluiri și pentru a mușamaliza dosarul dat, adjunctul Procurorul General Ruslan Popov a luat decizia, iar Alexandr Stoianoglo a acceptat și dosarul dat a fost strămutat la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale”, a adăgat Sorin Stati.

În continuare, fostul șef de la MoldAtsa susține că acțiuni reale de documentare a celor relatate de el nu a fost efectuate, ci doar s-au documentat unele pretinse acțiuni ilegale de pregătire a unei contrabande care au avut loc în anul 2020, fiind anchetate persoane care de fapt nu au nicio legătură cu dezvăluirile pe care le făcuse Stati.

„Au pus dosarul la murat la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au așteptat să parvină anumite informații despre unele ilegalități de contrabandă, au documentat că chipurile undeva se produce o contrabandă și persoanele date au fost plasate în dosarul acesta. Pentru că ei dacă în clasau, iar informația se făcea publică, ar fi fost scandal. În paralel ei nu puteau să-i documenteze pe aceștia pentru c ei continuau schemele infracționale și s-a purces la combinația dată care nu este tare ingenioasă. Repet, Stoianoglo a aceeptat și investigația reală nu a avut loc”, a precizat Stati.

Întrebat dacă are siguranța că Ruslan Popov i-ar fi spus exact procurorului general, actualmente suspendat din funcție, Alexandr Stoianoglo, despre intenția reală a acestor acțiuni, Sorin Stati a declarat:

„Eu des am auzit declarații din partea lui Stoinoglo precum că nu știe și că s-a făcut pe la spatele său. În acest caz, dacă întradevăr nu cunoștea – atunci el nu corespunde funcției,el nu trebuia să se regăsească în funcția ceea.”

Mai mult decât atât, Stati susține că a transmis și o scrisoare în acest sens procurorului general, Alexandr Stoianoglo.

„Când eu am aflat, am scris o scrisoare lui Stoianoglo unde am expus totul, inclusiv despre participarea în cominația data a lui Ruslan Popov. Scrioarea ulterior a fost transmisă de către procurorul general la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, iar eu am fost citat pentru audieri suplimentare care continuă”, a conchis Sorin Stati.

Amintim că la 5 cotombrie, Consiliul Superior al Procurorilor din Republica Moldova a admis, după mai multe ore de dezbateri, pornirea urmăririi penale pe numele procurorului general, Alexandr Stoianoglo, vizând pretinsele acțiuni ilegale. Tot la ședința CSP s-a decis suspendarea sa din funcție.

Stoianoglo a fost reținut pentru 72 de ore, în urma unor percheziții efectuate la biroul său de la PG și la domiciliu, iar la 8 octombrie acesta a fost plasat pentru 30 de zile în arest la domiciliu prin decizia primei instanțe. Ulterior, procurorul Furtună a contestat la Curtea de Apel decizia magistraților, cerând arest în penitenciar, însă solicitarea i-a fost respinsă.

Miercuri, 3 noiembrie Judecătoria Chișinău cu sediul Ciocana din Republica Moldova a dispus prelungirea mandatul de arest la domiciliu pe numele lui Stoianoglo, pentru încă 30 de zile.

Stoianoglo este învinuit pe cinci capete de acuzare, printre care corupere pasivă şi fals în acte. Procurorul general suspendat pledează nevinovat pe toate capetele de acuzare care îi sunt aduse.