Noi arestări în masă în Hong Kong după confruntări dure între protestatari și forțele de ordine. Autoritățile se pregătesc pentru ce e mai rău (VIDEO)

Poliţia din Hong Kong a arestat 29 de persoane, sâmbătă seara, după ce un marş paşnic de protest a degenerat într-o ciocnire violentă cu forţele de ordine, în cea de-a 12-a săptămână de demonstraţii antiguvernamentale, transmit Reuters şi dpa preluate de agerpres.

Arestările au avut loc după ce protestatarii au construit baricade în apropierea unei secţii de poliţie într-un district industrial din Kowloon şi au aruncat pietre şi sticle incendiare spre forţele de ordine.



Confruntările au continuat până spre miezul nopţii de sâmbătă spre duminică după ce manifestanţii s-au retras într-o zonă rezidenţială din Kowloon.



La finalul săptămânii trecute, 1,7 milioane de persoane au protestat paşnic în Hong Kong împotriva guvernului local.



Protestele din Hong Kong au început în 9 iunie după adoptarea unei legi care ar fi permis extrădarea pe scară largă către China continentală. Ulterior, actul normativ a fost suspendat.



Lidera executivului local, Carrie Lam, a anunţat în urmă cu câteva zile că este favorabilă creării unei ''platforme pentru dialog'' cu protestatarii, deşi a oferit puţine detalii despre modul de punere în practică a acestui plan.



Este de aşteptat ca duminică să aibă loc un nou marş în Kowloon, adaugă sursele citate.

The peace in #HongKong since last Sunday is now broken. Protestors hurled rocks, sticks, bottles and a few fire bombs at the police. They replied with several rounds of tear gas. This street in Kowloon Bay is strewn with projectiles. @CBSNews is here. #HongKongProtests pic.twitter.com/FlhiE3WQI7