Noi DEZVĂLUIRI în dosarul 'Shanghai': Doi generali din SERVICIILE SECRETE, în cazul de prostituţie şi trafic de persoane

Noi dezvăluiri şocante în dosarul "Shanghai". Doi generali din serviciile secrete apar în dosarul de prostituţie şi trafic de persoane. Alexandru Bureşin era şeful brigăzii antitero la SRI, iar Bujor Florescu avea să devină adjunctul șefului DGIPI, serviciul secret al Ministerului de Interne, potrivit unei investigații apărute pe tolo.ro.

Citeşte şi: Carmen Dan şi premierul Dăncilă, anunţ de ULTIM MOMENT: Proiect pentru o REFORMĂ în Poliţia Română

Numele celor doi şi pozele au fost consemnate de procurorul DIICOT care a instrumentat cazul şi sunt şi acum la dosar. Ca şi în cazul celorlalte nume sonore din dosar, nici cei doi generali nu au păţit nimic, deoarece cazul a fost muşamalizat , cum susţin mai mulţi dintre anchetatori.

”Procurorul DIICOT Olga Vrânceanu, în urma tuturor acestor măsuri informative, hotărăște să pună un număr de 14 ofițeri pe niște fișe de recunoaștere ale fetelor pentru că existau suspiciuni puternice că ei orbitau în jurul rețelei, unii primeau fete drept recompensă. În cazul SRI, era vorba de șeful Alexandru Bureșin, iar în cazul Poliției ei îl urmăreau pe un comisar important, Bujor Florescu, de la IGPR, care avea să ajungă adjunctul serviciului secret al MAI, DGIPI”, a declarat jurnalistul Cătălin Tolontan la B1 TV.

Printre şefii reţelei se număra şi un chinez în faţa căruia se tremura, potrivit martorilor din dosarul Shanghai, citaţi de jurnaliştii de la site-ul tolo.ro.

"Înseamnă că Mihai avea, la rândul lui, chinezi peste el ca forță. Unul dintre ei era un alt chinez, Wang Yan, cu nume românizat, Alexandru Ioan, pe care SRI l-a și expulzat la un moment dat", a spus un martor.

Acţiunile şefilor organizaţiei, care beneficiau de protecţie la nivel înalt sunt şocante.

"Știi ce fac cu ele? Dacă nu le sechestrez aicea, le iau pe fete cu frumosu, le duc în China și mă… De acolo, ori dansează și nu se mai oprește și nu mai vine niciodată în România… Dacă vrea să plece acasă, pleacă pe Dunăre… într-un geamantan", a declarat un complice al chinezului Mihai, înregistrat în arestul poliției pe 26 decembrie 2005.

Generalii Bureşin şi Florescu nu au fost recunoscuţi de fete, dar acestea susţin că ceea ce s-a făcut public până în acest moment este departe de realitatea pe care au trăit-o. Una dintre martore le-a povestit jurnaliştilor de la tolo.ro cum a fost urmărită şi terorizată de oamenii chinezilor, după ce a reuşit să scape din infern.

"Când am fugit din București și am ajuns acasă, la câteva zile, a venit unul dintre cei trimiși de chinezi și a bătut cu pumnii și picioarele în ușă. Am stins lumina și am stat așa ore întregi", a declarat un martor din Dosarul "Shanghai".

Pe 27 mai 2009, la doar două săptămâni după ce cazul ofițerilor de la Shanghai este clasat, Bureșin se pensionează din SRI. După 6 luni, Alexandru Bureșin apare drept administrator al unei firme de pază. Cât despre Bujor Florescu, între 2000 și 2009 acesta a lucrat la IGPR, pe diferite funcții, de la adjunct până la director al Direcției de investigații criminale, iar în 2009 devine director adjunct în DGIPI, serviciul secret al Ministerului de Interne. Generalul Bujor Florescu se pensionează în 2011. În plus, fostul șef DIPI predă ca profesor la Universitatea Spiru Haret și e decan al Facultăţii de Drept și Administraţie Publică Craiova. Acesta a negat orice implicare în dosarul "Shanghai", scrie B1 TV.