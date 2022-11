Noi dezvăluiri incendiare din FSB: Putin nu garantează nimic nimănui spunând 'da'

Un denunțător din cadrul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) l-a catalogat pe președintele rus Vladimir Putin drept narcisist într-un e-mail transmis către Newsweek.

E-mailul, datat 5 martie, descrie modul în care liderul rus este văzut de unii din FSB. Este al doilea mesaj trimis de agentul, supranumit "Vântul schimbării", lui Vladimir Osechkin, un activist rus pentru drepturile omului care conduce site-ul anticorupție Gulagu.net și care este acum exilat în Franța.

Agentul FSB îi scrie în mod regulat dispecerate lui Osechkin, dezvăluind furia și nemulțumirea din interiorul serviciului cu privire la războiul care a început atunci când Putin a ordonat invazia Ucrainei la 24 februarie. Igor Sushko, directorul executiv al Wind of Change Research Group, o organizație non-profit cu sediul la Washington, a tradus corespondența din rusă în engleză încă de la începutul acesteia. El a împărtășit toate e-mailurile în întregime cu Newsweek.

Prima scrisoare a denunțătorului, scrisă la 4 martie, a fost analizată de Christo Grozev, un expert în FSB. Acesta a declarat pe 6 martie că a arătat-o "la două contacte reale (actuale sau foste) ale FSB" care nu au avut "nicio îndoială că a fost scrisă de un coleg". Iată tabloul cu privire la Putin & FSB", începea Wind of Change în e-mailul din 5 martie. "Pe de o parte, el este susținut și respectat, dar dacă sapi puțin mai adânc, este vorba de un sentiment colectiv pentru imagine, datorită căruia [FSB] are puterea pe care o are cu adevărat".

"Pentru cei mai mulți, această regulă pare chiar destul de naturală și este considerată de la sine înțeleasă - să critici imaginea lui Putin înseamnă să-ți trădezi propriile interese. Vântul Schimbării a declarat că, deși nu are contacte personale cu liderul rus, dacă ar trebui să îl evalueze ca potențial recrut FSB și să creeze un "profil situațional", ar face patru observații cheie.

Narcisist

"Avem următoarele ca fapt... Tulburări narcisiste, posibil datorate complexelor din copilărie, ca metode de depășire a acestora", a scris denunțătorul. Putin a fost etichetat ca fiind narcisist în mai multe rânduri. Regretatul Zbigniew Brzezinski, consilierul pe probleme de securitate națională al lui Jimmy Carter, l-a acuzat pe liderul rus de "megalomanie narcisistă", în timp ce fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad l-a numit pe Putin un "narcisist tiranic". Financial Times s-a referit la Jocurile Olimpice de la Soci ca fiind "auto-tribut narcisist al lui Putin".

Dominarea încrucișată

The Wind of Change a continuat spunând că "respingerea vieții de familie" a lui Putin ar fi inclusă și într-un profil ipotetic de recrutare al FSB. "Nicio informație despre părinții săi, secretomanie în jurul copiilor săi și a vieții sale personale. Acest lucru necesită mecanisme psihologice compensatorii în căutarea unor relații apropiate", au scris ei.

Agentul a sugerat că astfel de psihotipuri sunt "predispuse la "dominanță încrucișată" în relații". În al treilea rând, liderul rus "încearcă să se înconjoare de tipul de persoane pe care le-a respectat/se temea în psihotipul său din copilărie, asupra cărora are acum putere".

Denunțătorul FSB a sugerat că Putin are, de asemenea, "cea mai puternică rezistență psihologică a responsabilității personale pentru decizii dificile". "Este un rezultat al 1) "Tulburări narcisiste" de mai sus, dar, la rândul său, acest lucru duce, de asemenea, la un mecanism de negare a propriei responsabilități de vinovăție chiar și pentru el însuși", au continuat aceștia.

"Putem spune următoarele cu o certitudine aproape absolută: Putin este incapabil din punct de vedere psihologic să refuze cu justificare, o ofertă din partea cercului său cel mai apropiat. Dar acest lucru duce, de asemenea, la concluzia că el nu garantează nimic nimănui spunând "da", deoarece a garanta înseamnă a-ți asuma responsabilitatea".

Potrivit agentului, dacă un membru al "cercului cel mai apropiat" al lui Putin face o ofertă, acesta va fi de acord, "delegând controlul/responsabilitatea către persoana care face oferta". Aceștia au adăugat: "Din punct de vedere psihologic, el nu va avea nicio contradicție cu "acordul" pentru propuneri care se exclud reciproc - "tu însuți ești de vină dacă ai eșuat"."