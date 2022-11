Noi fonduri menite să ajute Ucraina. Zelenski: 'Când Europa este cu adevărat unită, nicio tiranie nu poate răpi libertatea europenilor'

Preşedintele Zelenski a reacţionat vineri seara într-un mesaj video la anunţul Comisiei Europene cu privire la deblocarea unor fonduri importante pentru a facilita transportul cerealelor ucrainene pe rute terestre şi feroviare din ţările vecine, inclusiv din România, anunță news.ro. Zelenski a mulţumit Europei pentru sprijinul constant de care Ucraina a beneficiat încă din primele ore ale invaziei ruse şi spune că această solidaritate arată că atunci când Europa este cu adevărat unită, „nicio tiranie nu îi poate răpi libertatea”.

Comisia Europeană şi mai multe bănci de dezvoltare au anunţat că vor debloca un miliard de euro pentru a facilita exportul cerealelor din Ucraina pe rute terestre şi ferioviare din ţările vecine. Fondurile anunţate vineri au drept scop reducerea timpilor de aşteptare pentru camioanele şi trenurile care circulă prin Republica Moldova şi Ucraina către Polonia şi România.

Comisia Europeană are de gând să acorde un grant de urgenţă de 250 de milioane de euro pentru a furniza echipamente care să îmbunătăţească fluxul traficului pe la punctele de frontieră şi pe drumurile care duc către acestea, potrivit unui comunicat al executivului UE.

Iniţiativa UE pentru „culoarele de solidaritate” a fost lansată la 12 mai 2022. Scopul acesteia a fost de a promova crearea şi îmbunătăţirea rutelor alternative pentru exportul de produse agricole ucrainene, având în vedere blocada porturilor de la Marea Neagră. În acelaşi timp, aceste rute asigură Ucrainei posibilitatea de a importa bunurile necesare. Iniţiativa prevede implementarea unui set de măsuri pentru eliminarea întârzierilor de transport la frontierele Ucrainei cu statele Uniunii Europene, îmbunătăţind în viitor legăturile rutiere, feroviare şi fluviale între Ucraina şi UE.

Comisia Europeană împreună cu Banca Europeană de Investiţii şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare au anunţat vineri alocarea a 850 de milioane de euro suplimentare în cadrul iniţiativei, iar Banca Mondială - 100 de milioane de euro pentru a sprijini exporturile ucrainene, în special prin implementarea unor proiecte comune specifice, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski. Într-un mesaj video, preşedintele a mulţumit întregii Europe unite pentru sprijinul constant de care Ucraina a beneficiat încă din primele ore ale invaziei ruseşti.

„Vă rog să ştiţi că asistenţa dumneavoastră în domeniul apărării, precum şi sprijinul financiar, politic şi umanitar au salvat milioane de vieţi. Aceasta este solidaritatea care demonstrează în mod clar forţa valorilor europene. Când Europa este cu adevărat unită, nicio tiranie nu poate răpi libertatea europenilor”, a subliniat preşedintele Ucrainei.

Odată cu declanşarea invaziei de amploare în Ucraina, Rusia a blocat porturile ucrainene de la Marea Neagră şi Marea Azov, iar o mare parte a exporturilor şi importurilor ucrainene s-a oprit. „Dar noi am reuşit să deschidem un nou mod de viaţă economică prin intermediul teritoriului Uniunii Europene. De-a lungul acestui drum al vieţii, am stabilit o aprovizionare care are o importanţă critică nu numai pentru Ucraina, ci şi pentru întreaga Europă şi pentru multe alte ţări partenere ale Europei”, a arătat Zelenski.

„În ajunul aniversării a jumătate de an de la lansarea iniţiativei Culoarele Solidarităţii, confirm disponibilitatea noastră de a continua să lucrăm împreună cu dumneavoastră pentru a consolida în continuare Europa noastră. Să o consolidăm din punct de vedere economic şi social. Să ne întărim statele, companiile, oamenii”, a spus preşedintele Ucrainei.

Discursul video al lui Zelenski, împreună cu discursurile preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi ale liderilor ţărilor vecine, inclusiv al preşedintelui Klaus Iohannis, a fost difuzat de Europe by Satellite, principala resursă de televiziune a instituţiilor Uniunii Europene, şi de alte canale de informare ale UE.