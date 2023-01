Noi prefecţi numiţi în funcţii

Guvernul a emis, marţi, patru Hotărâri care vizează eliberarea din funcţie a prefecţilor judeţelor Bistriţa Năsăud şi Galaţi şi numirea unor noi prefecţi în aceste judeţe.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a anunţat, marţi, numirea unor noi prefecţi şi judeţele Bistriţa-Năsăud şi Galaţi.

Noul prefect al judeţului Bistriţa Năsăud este Cioarbă Teofil Iulian, după ce fostul prefect, Oprea Mica, a demisionat. Aceasta şi-a anunţat demisia pe Facebook, în 13 ianuarie.

”Astăzi, 13 ianuarie 2023, am luat decizia de a solicita eliberarea din funcţia de Prefect al Judeţului Bistriţa-Năsăud începând cu data de 1 Februarie. În întreaga mea carieră profesională am avut ca prioritate cetăţeanul şi interesul lui. Cred în reformă, în modernizarea sistemului public, în responsabilitate şi implicare totală din partea fiecărui angajat în sistemul public faţă de cetăţenii care contribuie la bugetul de stat. Munca la stat, făcută cu responsabilitate, înseamnă corectitudine şi implicare 100%. Cine nu are aceste calităţi şi pune interesul personal deasupra celui colectiv, nu se poate afla în slujba oamenilor cu adevărat. Mulţumesc pentru colaborarea instituţională tuturor celor cu care am muncit în această perioadă şi în primul rând, cetăţenilor judeţului Bistriţa-Năsăud”, a scris Mica Oprea.

Noul prefect al judeţului Galaţi este Gavril Claudiu Sorin.