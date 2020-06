Noi reguli privind evaluarea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist

Deputaţii au adoptat, miercuri, proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii, potrivit Agerpres.

S-au înregistrat 199 de voturi în favoarea proiectului, 101 împotrivă şi 27 de abţineri.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare suspendarea dispoziţiilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013, până la data de 1 martie 2021. Potrivit articolului 21, alineat 6 din Legea 165/2013, "evaluarea imobilului care face obiectul deciziei se face prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de către Comisia Naţională şi se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu".Această dată (1 martie 2021) se justifică prin faptul că grilele se publică în luna decembrie a fiecărui an, pentru anul următor, iar evaluatorii ANRP au nevoie de o perioadă de minim două luni pentru a-şi însuşi noua metodologie de evaluare. De asemenea, pentru a permite continuarea acordării de despăgubiri foştilor proprietari pe perioada suspendării, evaluarea imobilelor se va realiza potrivit reglementării anterioare intrării în vigoare a Legii nr.22/2020, în sensul că evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se va face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr.165/2013, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului şi a categoriei de folosinţă la data preluării acestuia, şi se exprimă în puncte, se precizează în proiect.Potrivit unui amendament, care aparţine deputatului minorităţilor naţionale Silviu Vexler, "pe perioada suspendării prevăzute la art.1, evaluarea imobilelor pentru care se acordă despăgubiri se face astfel: a) prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului şi a categoriei de folosinţă la data preluării acestuia, în dosarele în care se acordă măsuri compensatorii altor persoane decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moştenitorii legali ori testamentari ai acestuia; b) prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de către Comisia Naţională, în dosarele în care se acordă măsuri compensatorii titularului dreptului de proprietate, fost proprietar sau moştenitorilor legali ori testamentari ai acestuia, iar dreptul de proprietate nu a fost tranzacţionat după preluarea abuzivă de stat a imobilului. (2) Evaluarea imobilelor pentru care se acordă despăgubiri se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu"."Astăzi am trecut printr-o şedinţă de plen şi acum o şedinţă de vot cu totul specială, aşa cum a fost şi cea de luni. Este pentru prima dată în aceşti 3 ani şi jumătate când, în aceeaşi şedinţă, Camera Deputaţilor onorează atât victimele Holocaustului, cât şi victimele persecuţiilor comuniste. (...) Proprietarii şi chiriaşii au fost alungaţi prin mijloace sălbatice, pe ploaie, pe frig şi pe zăpadă, bolnav gravi, fără preocuparea cuiva dacă au sau nu o altă locuinţă", a declarat, în plen, deputatul comunităţii evreieşti din România, Silviu Vexler.Luni, proiectul de lege a fost votat pe articole de către plenul Camerei Deputaţilor - for decizional în acest caz.