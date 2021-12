Noile măsuri anti-Covid îi afectează pe turiştii moldoveni care au deja rezervări în România

Noile măsuri privind accesul în România pentru a limita răspândirea Omicron afectează circulaţia a mii de turişti moldoveni, care au deja rezervări pentru vacanţe în ţara noastră, afirmă Corina Martin, preşedintele de onoare al Asociaţiei Patronale Resto Constanţa, conform agerpres.

Aceştia aveau rezervări pentru perioade cuprinse, în marea majoritate, între 3 şi 12 ianuarie 2022, pentru petrecerea Sărbătorilor pe rit vechi.

Astfel, conform propunerilor ce se iau în calcul spre adoptare în curând, românii şi cetăţenii europeni care vin din ţări din afara UE trebuie să aibă un test negativ PCR pentru COVID-19, făcut cu 48 de ore înainte, spre deosebire de aceia care sosesc din ţări ale UE, caz în care testul PCR poate fi făcut cu cel mult 72 de ore înainte."În cazul turiştilor moldoveni care au achiziţionat deja vacanţe în România şi care deţin vouchere de cazare de la agenţiile de turism moldovene sau româneşti, vorbim de un procent de aproape 100% turişti vaccinaţi, pentru că acestea au fost condiţiile înscrierii în vacanţele pentru România, aşa cum erau anunţate restricţiile cu 1-2 luni înainte, când a început de fapt munca agenţiilor de turism de concepere a pachetelor turistice, de promovare şi de vânzare a lor. Reducerea la maximum 48 de ore a termenului în care poate fi efectuat testul PCR, pentru turişti vaccinaţi şi copiii peste 12 ani ai acestora, care de asemenea trebuie supuşi testului PCR - consider că trebuie reanalizate şi reconfigurate şi facem această solicitare în special pentru cei care pot dovedi voucherul de cazare în România, ca turişti, sau dovada participării într-o excursie de grup organizată", a precizat Martin.La rândul său, Denis Iurcu, touroperator Dartur Prim Chişinău, a arătat că noile măsuri pe care autorităţile din România vor să le adopte pentru a preîntâmpina nouă tulpină a virusului Omicron pot prejudicia esenţial fluxul de turişti din Republica Moldova."Pe parcursul lunii noiembrie, la agenţia noastră deja am avut rezervări din partea a sute de turişti, aproximativ 200 rezervări pentru perioada 3 - 12 ianuarie 2022, pentru petrecerea Sărbătorilor pe rit vechi la munte", a afirmat Iurcu.Astfel, reprezentanţii agenţiilor de turism solicită reevaluarea condiţiilor în care turiştii moldoveni pot veni în România astfel încât să nu existe diferenţe între cetăţenii UE şi cei din Republica Moldova."Ne străduim să asigurăm securitate maximă şi rezervări au avut în exclusivitate cei vaccinaţi. Domeniul turismului a fost cel mai grav afectat şi orice decizie urmează a lua în consideraţie şi acest aspect. Astfel, propunem că pentru cei vaccinaţi cu vaccin recunoscut în UE să fie exclus suplimentar şi testul PCR", spun aceştia.Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat duminică faptul că românii şi alţi cetăţeni din UE care vin în România din ţări din afara Uniunii Europene vor trebui să prezinte un test RT-PCR, obţinut cu cel mult 48 de ore înaintea călătoriei.Rafila a menţionat că, în cadrul întâlnirii de lucru de la Palatul Victoria, au fost discutate o serie de măsuri, care urmează să fie adoptate în perioada imediat următoare.Potrivit ministrului, măsurile vizează limitarea răspândirii variantei Omicron."Românii şi alţi cetăţeni din UE care vin din ţări terţe, deci din afara Uniunii, vor prezenta un test RT-PCR obţinut cu cel mult 48 de ore înaintea călătoriei. Cei care nu sunt vaccinaţi vor intra în carantină timp de 10 zile. Cei care vin din alte ţări, dar din spaţiul UE, vor continua să prezinte, ca şi până în prezent, certificatul verde, care să ateste vaccinarea, trecerea prin boală în ultimele 180 de zile sau rezultatul negativ al unui test RT-PCR, obţinut cu cel mult 72 de ore înaintea călătoriei. Persoanele nevaccinate sau care nu au trecut prin boală în ultimele şase luni, care călătoresc din alte state membre UE aflate în zona roşie, urmează să fie carantinate timp de 10 zile. Dacă persoanele nevaccinate şi care nu au trecut prin boală nu prezintă un test RT-PCR, realizat cu 72 de ore înaintea călătoriei, vor intra în carantină timp de 14 zile", a arătat Rafila, la Palatul Victoria.El a spus că măsurile vor fi discutate în Coaliţie, procedura va fi aprobată de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi va există, cel puţin, un interval de 48 - 72 de ore pentru informare.Ministrul a explicat că, în cazul copiilor, probabil se va aplica acceaşi măsură ca în Uniunea Europeană, testul PCR nefiind solicitat copiilor sub 12 ani.Şeful DSU, Raed Arafat, a precizat că, prin noile măsuri propuse, efectuarea testului după opt zile de carantină este eliminată.