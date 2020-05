Noile masuri de protectie luate de hotelierii din Turcia, incepand cu luna iunie

Turcia anunta redeschiderea sezonului turistic si expune noile masuri ce vor fi luate de catre hotelieri pentru a-i proteja pe turisti.

Hotelurile de pe litoralul Turciei, foarte cautate inclusiv de multi romani, se pregatesc sa se redeschida incepand cu luna iunie, iar hotelierii sunt optimisti si spera ca aiba un sezon estival prelungit.

Resorturile din statiunile aflate la mare in Turcia doresc sa asigure cele mai bune conditii turistilor si fac amenajari intense toata luna mai, angajatii pregatind deschiderea sezonului turistic, iar masurile de siguranta pornesc inca de la intrarea in hotel.

Managerii hotelurilor anunta faptul ca, la intrarea in hotel, turistilor li se va lua temperatura, apoi li se face check-in-ul. Vor fi amplasate, de asemenea, camere cu termoviziune in interiorul hotelurilor. Bagajele turistilor vor fi dezinfectate la sosire. Cartelele camerelor vor fi dezinfectate cu ajutorul lampilor cu ultraviolete, iar la Receptie vor fi oferite pixuri de unica folosinta pentru completarea documentelor de calatorie. Lifturile vor putea fi folosite doar de cate o persoana, cu exceptia familiilor ce doresc sa mearga impreuna. Telecomenzile de aer conditionat si cele pentru televizor utilizate de turisri in camere vor fi dezinfectate, iar lenjeria de pat va fi spalata la o temperatura de 70 de grade.

Camerele nu vor fi folosite timp de 24 de ore dupa eliberare, lasandu-se astel o zi libera intre rezervari.

In ceea ce priveste servirea meselor, hotelierii anunta ca vor renunta la mesele de tip bufet, iar preparatele vor fi servite direct la mesa turistilor, de catre personal. Deserturile, fructele si salatele vor fi servite pe farfurii de unica folosinta.

Masuri de distantare sociala vor exista si la piscine, si pe plaje. Astfel, va exista o distanta de 1,5 metri intre sezlonguri, iar prosoapele se vor primi de la personalul hotelier.

In contextul pandemiei, Turcia a raportat aproximativ 145 de mii de oameni infectati si alti peste 4 000 decedati de noul Coronavirus.

Speranta Anghel