Noile protocoale anti-Covid diminuează şansele lui Djokovic de a juca la US Open

Tenismanul sârb Novak Djokovic, campionul de la Wimbledon, susţinut de o petiţie online care să-i permită accesul la US Open 2022, are şanse tot mai mici de a juca pe continentul nord-american din cauza unei modificări bruşte a protocoalelor Covid-19 din SUA şi Canada, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Djokovic, nr. 6 ATP, care refuză vaccinul anti-Covid, se află încă pe lista de participare a turneelor ATP Masters 1.000 de la Montreal şi Cincinnati, care prefaţează US Open (29 august-11 septembrie), ultimul Grand Slam al anului.În cazul US Open, pentru jucătorii fără certificat de vaccinare, organizatorii au anunţat anterior, conform regulamentului Grand Slam, că toţi jucătorii eligibili sunt înscrişi pe tabloul principal conform clasamentului lor cu 42 zile înainte de prima zi de luni a turneului.Organizatorii US Open au mai precizat că, dacă nu există certificat de vaccinare în vigoare pentru jucători, ei vor respecta poziţia guvernului SUA cu privire la călătoriile în ţară pentru cetăţenii nevaccinaţi din afara SUA.Djokovic a declarat săptămâna trecută că se pregăteşte pentru US Open, unde speră să fie admis chiar dacă nu s-a vaccinat.Petiţia în favoarea lui Djokovic s-a bucurat de multă susţinere şi s-a încheiat marţi cu aproape 50.000 de semnături, pentru că fanii îşi doresc ca cei mai buni jucători să poată participa la US Open, unde în cazul unui succes sârbul l-ar egala pe Rafael Nadal la numărul de titluri de Grand Slam (22).O postare pe Twitter evocă situaţia preşedintelui american Joe Biden, cu schema completă de vaccinare, dar care a fost testat pozitiv la Covid-19, la doar trei zile după ce a ieşit din izolarea impusă de un prim test pozitiv în data de 21 iulie.''De patru ori vaccinat, Biden a fost testat pozitiv din nou la Covid-19. Dar Djokovic nevaccinat, recuperat după Covid-19, nu poate juca la US Open. El pare în aparenţă un risc prea mare pentru sistemul de sănătate al SUA'' se arată într-una din postările pe Twitter despre cazul jucătorului sârb.Din cauza refuzului de a se imuniza, Djokovic a ratat şansa să-şi apere la începutul anului titlul la Australian Open, iar sârbul a spus apoi că preferă să nu joace la turnee, decât să se vaccineze.