Nora Roberts, una dintre cel mai bine plătite scriitoare din lume, a dat-o în judecată pe Cristiane Serruya, pe care o acuză de plagiat

Nora Roberts, una dintre cel mai bine plătite scriitoare din lume, a dat-o în judecată pe autoarea braziliană Cristiane Serruya, pe care o acuză că a plagiat fragmente din operele sale, relatează apnews.com, potrivit Mediafax.

Roberts a intentat, miercuri, un proces în Rio de Janeiro, orașul în care locuiește scriitoarea braziliană. Aceasta a depus documente în instanță care atestă că șase cărți ale lui Serruya, "Royal Love", "Royal Affair", "Unbroken Love", "Hot Winter", "Forever More" și "From the Baroness’s Diary", conțin pasaje întregi copiate din cărțile sale "Unfinished Business", "River Ends" și "Whiskey Beach".

Nora Roberts cere daune de 3.000 de ori mai mari decât valoarea celui mai mare preț de vânzare pentru oricare dintre cărțile lui Serruya menționate în proces.

"Dacă plagiezi, mă voi răzbuna pe tine", a afirmat Nora Roberts într-un interviu pentru Associated Press. "Dacă îmi furi munca, vei plăti pentru asta, iar eu voi face tot ce îmi stă în putință să nu te mai văd scriind vreodată", a continuat aceasta. Scriitoarea americană a declarat că, dacă va câștiga procesul, va dona suma obținută ca daune unui program de alfabetizare din Brazilia.

Cristiane Serruya susține că nu a fost înștiințată de acest proces. Ea afirmă însă că se folosește de scriitori fantomă pentru a alcătui anumite părți ale operelor sale și a declarat că nu poate garanta că nu are pasaje plagiate. "Cărțile mele sunt mari. Este greu de spus câte pasaje pot veni dintr-o operă scrisă de Nora Roberts într-o carte de 120.000 de cuvinte", a spus autoarea.

Avocatul Saulo Daniel Lopez, specializat în drepturi de autor, spune că un proces de o asemenea anvergură durează între cinci și zece ani în instanțele braziliene. Dacă plagiatul este dovedit, Cristiane Serruya va fi forțată să cedeze profiturile obținute de pe urma cărților ei. Compensațiile vor fi ridicate, deoarece o scriitoare de anvergură mondială precum Nora Roberts poate folosi argumentul că a suferit mari daune morale.

Autoarea americană a mai criticat și site-ul amazon.com pentru că nu a fost vigilent cu privire la cărțile vândute. Atât Roberts, cât și alți scriitori s-au plâns că programul de abonamente Kindle Unlimited - care îi recompensează financiar pe autori pe baza numărului de pagini citite de un utilizator la prima lectură - poate fi folosit de alți colegi de breaslă fără scrupule, care creează materiale noi prin plagierea altor lucrări.

La începutul săptămânii, majoritatea cărților scrise de Cristiane Serruya au fost eliminate de pe Amazon. Într-un comunicat oficial, reprezentanții platformei au afirmat că tratează cu seriozitate încălcarea drepturilor de autor. "Folosim o combinație de echipe de investigatori și tehnologie pentru a-i depista pe cei care încearcă să ne încalce politicile înainte de a publica", au afirmat aceștia. "În rarele cazuri în care ne scapă ceva, investigăm și eliminăm cărțile care nu respectă condițiile. De asemenea, toate paginile produselor disponibile pe Kindle au un link pe care utilizatorii îl pot folosi pentru a reclama titlurile suspecte, iar echipa noastră investighează tot ceea ce este denunțat", au continuat ei.

Nora Roberts, pe numele ei real Eleanor Marie Robertson, în vârstă de 68 de ani, este una dintre cel mai bine plătite scriitoare din lume.

În 1981, Editura Silhouette Books îi publica prima nuvela, "Irish Thoroughbred", sub pseudonimul Nora Roberts. Până în prezent, a scris peste 200 de romane de dragoste. Din 1999, toate romanele sale au fost incluse pe lista bestseller în The New York Times. Pentru seria "In Death" a folosit pseudonimul J. D. Robb și a mai folosit și numele Jill March. Cărțile ei au fost publicate în 35 de țări, în peste 500 de milioane de exemplare. Câteva au fost ecranizate: "Golful de la miezul nopții", "Mesaje misterioase", "Luminile Nordului" etc.