Muzicianul american Bruce Springsteen va lansa albumul „Western Stars” pe 14 iunie, iar primul single, „Hello Sunshine”, şi videoclipul acestuia vor fi lansate în noaptea de joi spre vineri, potrivit news.ro.

Albumul va fi lansat prin Columbia Records şi este primul material de studio al lui Springsteen din ultimii cinci ani.

Discul cuprinde 13 piese inspirate, în parte, din muzica pop a anilor 1960 - 1970 din sudul Californiei.

Ron Aniello a produs albumul împreună cu Springsteen şi cântă la bas, clape şi alte instrumente. Din echipa de 20 instrumentişti care au participat la înregistrări fac parte Patti Scialfa, Jon Brion, David Sancious, Charlie Giordano şi Soozie Tyrell. Albumul a fost mixat de Tom Elmhirst.

Citește și: Noi sezoane ale serialelor 'The Rain', 'Easy' şi 'Lucifer' vor fi disponibile pe Netflix din luna mai

Toate piesele au fost scrise de Springsteen.

Bruce Springsteen, născut pe 23 septembrie 1949, în New Jersey, supranumit ”The Boss”, este interpret şi compozitor. Printre cele mai cunoscute piese ale lui se numără „Born To Run”, „Hungry Heart”, „Dancing in the Dark”, „Born in the U.S.A.”, „Human Touch” şi „Streets of Philadelphia”. Bruce Springsteen a lansat 18 albume de studio, care au fost vândute în peste 120 de milioane de copii pe plan mondial şi a fost recompensat cu 20 de premii Grammy. Cel mai recent material discografic, „High Hopes”, a fost lansat în 2014. El a compus şi coloane sonore pentru mai multe producţii cinematografice, iar pentru muzica originală din filmul „Philadelphia” (1993), cu Tom Hanks şi Denzel Washington în rolurile principale, a fost premiat cu Globul de Aur, Grammy şi Oscar.