Norica Nicolai ÎL DESFIINŢEAZĂ pe Iohannis, pe tema revocării şefei DNA: 'Nu are dreptul să aibă o decizie discreţionară...'

Europarlamentarul Norica Nicolai, a declarat, sâmbătă, la Galaţi, că nu crede că preşedintele Iohannis va avea o altă atitudine faţă de cea prezentată public în privinţa propunerii ministrului Justiţiei de revocare a şefei DNA, ea apreciind însă că "arhitectura constituţională nu-i dă dreptul să aibă o decizie discreţionară".

“Nu ştiu dacă preşedintele va avea altă atitudine decât cea declarată public. Ceea ce ştiu este că arhitectura constituţională nu-i dă dreptul să aibă o decizie discreţionară. Dacă ne uităm în articolele 126 şi 132 din Constituţie, titularul oricărei acţiuni care ţine de cariera profesională a magistraţilor sau procurorilor este ministrul Justiţiei. Preşedintele, dacă ar fi avut o poziţie relevantă în acest proces managerial de resursă umană, legiutorul constituant ar fi avut precizări în Constituţie, or eu am participat la modificările Constituţiei din 2003 şi nu am făcut nici o clipă această prevedere directă, ci am spus ulterior printr-o lege că preşedintele poate face lucrul ăsta", a declarat Nicolai, potrivit NEWS.RO.

Ea a argumentat că dacă preşedintele ar avea o decizie pe această chestiune, "ar fi o imixtiune în puterea judecătorească".

"Eu sunt, pentru că avem prevederea constituţională care îl face titular de acţiune pe ministrul Justiţiei, sunt pentru ca CSM să ia deciziile cu privire la cariera magistraţilor şi nimeni nu mai poate vorbi de o imixtiune a politicului în justiţie. Orice am declara şi cât de echidistanţi am vrea să fim, tot oameni politici suntem fie că suntem şefi de stat sau de guvern şi omeneşte este de înţeles că atunci când prezinţi o anumită ideologie, rămâi consecvent cu ideologia pe care o reprezinţi, deci rămâi om politic”, a mai spus Norica Nicolai.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, că decizia privind propunerea de revocare a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, o va lua după Paşti şi că o va explica printr-o declaraţie publică. Preşedintele a spus că va ţine cont de argumentele şi documentele prezentate şi de o parte, şi de cealaltă.

”Cu certitudine, la momentul potrivit voi lua o decizie, dar pot acuma să vă spun că această decizie nu va fi luată înainte de sărbători, ci mai degrabă după Paşti. Cum va suna această decizie voi explicita într-o declaraţie publică, pe care o voi face la momentul respectiv. Dar, cu siguranţă, în luarea deciziei mă voi inspira din toate documentele care îmi sunt puse la dispozţie şi de o parte, şi de cealaltă parte”, a afirmat preşedintele Iohannis răspunzând unei întrebări.