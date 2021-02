Norofert Group intenționează să achiziționeze o fermă din județul Teleorman. Valoarea investiției se ridică la 9,5 milioane de lei

Norofert Group, principalul producător român de inputuri organice, intenționează să achiziționeze o fermă de 1.000 de hectare în localitatea Zimnicea, județul Teleorman. Valoarea tranzacției se ridică la 9,5 milioane de lei.

„În ultimul an am analizat posibilitatea unor diverse investiții și în cele din urmă am decis să achiziționăm ferma localizată în Zimnicea și care se află într-o stare excelentă de funcționare. Județul Teleorman este unul de tradiție pentru agricultură, iar calitatea solului și faptul că ferma este situată în apropiere de Portul Zimnicea de la Dunăre sunt câteva dintre punctele forte pentru care ne-am propus să realizăm această investiție. Ne dorim ca noua linie de business să devină una strategică în dezvoltarea Norofert Group,” a declarat Vlad Popescu, CEO Norofert SA, potrivit mediafax.ro.

Ferma, operată de o companie locală înființată în anul 2006, are o suprafață de 1.000 de hectare aflate în arendă. Ferma este 84% compactă, 400 de hectare sunt deja irigabile, iar prețul arendei este unul atractiv. Norofert are în plan să introducă agricultura ecologică pe toată suprafața fermei începând cu anul 2021.

Situată la 5 km distanță de Portul Zimnicea de la Dunăre, Norofert intenționează să dezvolte capacități de încărcare barje la Dunăre pentru business-ul său de trading cu cereale ecologice.

În cadrul fermei există aproximativ 3.000 metri pătrați de depozite, precum și o gamă completă de echipamente agricole. Acestea au cel mult trei ani vechime și pot opera peste 1.800 de hectare de teren.

Norofert are în vedere realizarea unor investiții de modernizare și mărire a capacității de stocare, extinderea terenului arabil până la 2.000 de hectare și transformarea unei părți din fermă în instalație de testare a produselor Norofert.

Prin sinergiile realizate la nivel de business, Norofert se așteaptă ca beneficiile financiare aduse de fermă să fie semnificative. Din punct de vedere economic, efectele asupra activității vor fi vizibile începând cu anul viitor. Conform previziunilor inițiale realizate de Norofert, veniturile totale din culturile de grâu și floarea-soarelui, precum și din subvenții vor ajunge la 7,5 milioane de lei în 2022, iar profitul este estimat la 3,5 milioane de lei.

Achiziția va fi finanțată printr-o combinație de facilități de credit bancare și fonduri ale companiei. Tranzacția va fi pusă pe ordinea de zi la următoarea întrunire a Adunării Generale a Acționarilor societății, programată să aibă loc în data de 20 aprilie 2021.

Norofert Group este o companie listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Compania are o capitalizare de piață de 215 milioane de lei. În 2020, acțiunile Norofert au fost cele mai tranzacționate instrumente financiare de pe piața AeRO.